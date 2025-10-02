義母から内祝いの催促、あなたならどうする？「商品券」ルールが、プレッシャー【ママリ】
結婚や出産などを経験して初めてお返しの文化を知ったという方もいるのではないでしょうか。礼儀として大切だということは理解できるものの、負担に感じてしまうこともありますよね。この記事では、義母の姉から入園祝いをいただいたが体調不良などが重なり内祝いを用意しなければと思っているうちに3か月が経ってしまったという投稿を紹介します。義母から夫に「内祝いが遅すぎる」と催促が来たことで夫は怒り、投稿者さんはお返しの文化に困惑してしまったそう。先輩ママたちはこの問題をどう考えるのでしょうか。
叔母から入園祝いをもらっていたものの、さまざまな理由が重なり内祝いを準備できずにいたという投稿者さん。痺れを切らした義母から催促のLINEが来たそうですが、内祝いの催促というのは聞いたことがないですよね。
夫側の親族に関しては夫に全てお任せし、投稿者さんは関わらない方が良いのではという意見はその通りに感じました。今後どう付き合っていくのか、お祝いをもらい続けるのかに関しても夫の意見を尊重し、その代わりに夫に対応してもらうということにした方が投稿者さんにとってはいいのではと思います。
義母から内祝いの催促が…
入園祝いの内祝い催促について。私達夫婦が悪かったのは重々承知なんですがモヤモヤしたので聞いてください。
娘の入園祝いを夫の叔母（義母の姉に当たる方）よりいただいていました。近くには住んでいますが頻繁には会わない、でも子どもたちの誕生日やお年玉などは毎回用意してくれてお祝いしてくれます。毎回義母を通してお祝いを渡してくれます。
誕生日などはお礼を言ってお返しはしていないのですが、出産祝いや入園祝いは【商品券を内祝いで送る】のが暗黙のルールな親族。
なかなか百貨店に行く時間がなく（ゴールデンウィークも子どもたちの体調不良でどこにも行けず…）そろそろ用意しないとってずっと言いながら3ヶ月が経過してしまいました💦
夫は言わないとなかなか動かないので私から夫に何度も促してはいたのですが…。
（金の管理は夫がしているため私はいくらいただいているかなど把握していません。）
すると、義母から夫に「内祝い用意してる？あまりにも遅すぎるよ」と催促のLINEが…。
夫も忙しかったのに催促なんて！とブチ切れ。なんとかなだめて商品券＋義母と叔母にお詫びの菓子折をすぐに用意して渡して来たのですが、私も正直内祝いを催促されたのはびっくりで…。（勿論今まで用意出来てなかった私達が悪いんですが😭）
義母曰く、娘の誕生日が近いので内祝いを用意してないのに先にプレゼントを貰うのはおかしいということだったみたいです。
お返しありきのこの文化、本当に疲れます…。
自分たちが悪いと反省はしている投稿者さんですが、義母や親族のそのルールを押し付けられても困るというのが正直な気持ちではないかと思います。
お返しありきでお祝いを送るぐらいなら何ももらわなくていいとすら思ってしまいますよね。今後も付き合いは続きますから波風を立てないようにしたい気持ちはある反面、今後は心遣いは不要ですと伝えたくなりますよね。
内祝いの催促にさまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
商品券なら内祝いらないからと半額の金額渡してきて欲しいですよね😂
内祝いよこせってすごい連絡ですね🥹
まあ旦那さんが管理してるとのことですし、その連絡も旦那さんに送ってるみたいなので貴方は今後もノータッチでいいのでは？
関わるとだるそう・・旦那側のことは旦那さんに任せちゃっていいと思いますよ😇😇
夫側の親族に関しては夫に全てお任せし、投稿者さんは関わらない方が良いのではという意見はその通りに感じました。今後どう付き合っていくのか、お祝いをもらい続けるのかに関しても夫の意見を尊重し、その代わりに夫に対応してもらうということにした方が投稿者さんにとってはいいのではと思います。
さまざまな考え方がありますから義母や叔母のような考えがおかしいとは一概に言えないと思いますが、負担に感じるのであればそう伝えることも大事なのではないでしょうか。
