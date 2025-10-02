【KATE×NANA】限定マスカラ登場♡爆発級まつ毛を叶える「ラッシュバースト」

大人気コスメブランド【KATE（ケイト）】と、伝説的人気漫画『NANA』（矢沢あい原作）の夢のコラボが実現しました。2025年10月25日（土）より、限定デザインの「ケイト ラッシュバースト（N）」が数量限定で登場。ロング・ボリューム・カールキープをすべて叶える実力派マスカラが、NANAの世界観を詰め込んだ特別パッケージであなたの目もとを彩ります♡

NANAの世界観をまとう限定デザイン

「ケイト ラッシュバースト（N）」は、ナナとハチをイメージした蓮の花やいちご、707号室の鍵など、ファンにはたまらないモチーフが散りばめられた特別仕様。

コスメを手に取るだけで、NANAの物語を思い出させてくれるようなスペシャルデザインです。

爆発級＊に美しいまつ毛を叶える処方

独自の「全方位バースト処方」で、ダマなくまつ毛1本1本をコーティング。

2種の繊維を配合し、ロングもボリュームも自在に演出します。さらに強力ロック成分でカールを1日中キープ。

汗・水・皮脂にも強いウォータープルーフ＆オイルプルーフ仕様で、にじみにくいのもポイントです。

カラーバリエーション＆商品情報

限定デザインは全2色展開。汗や湿気に負けず、美しい仕上がりを長時間キープ。まつ毛補修成分（オリーブオイル）配合で、メイクしながらまつ毛ケアも叶います♪

ケイト ラッシュバースト（N）



色展開：全2色（BK-1 ブラック、BR-1 ブラウン）

発売日：2025年10月25日（土）数量限定発売（10月21日より順次店頭・WEB展開）

＊KATEのロング、ボリューム、カールキープ効果のあるマスカラとの比較

KATE×NANAの特別な出会いをあなたに♡

『NANA』の世界観をまとった「ケイト ラッシュバースト（N）」は、ただのコスメではなく気持ちまで高めてくれる特別な1本。

爆発級＊に美しいまつ毛を叶える仕上がりと、限定パッケージのプレミア感をぜひ堪能してみてください。数量限定なので、気になる方は早めにチェックを♡