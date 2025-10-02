小日向文世、“孫”との仲良しショット「デレデレ」「理想のお爺ちゃんです」
俳優の小日向文世が、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】デレデレな表情！“孫”との仲良しショットが公開された小日向文世
公式SNSは「トキのことを「おじょ」と呼んで愛情を注ぐ勘右衛門さん。武士の精神を貫く厳格な勘右衛門さんも、可愛い孫には甘いのです。ウサ右衛門も一緒に写真を撮らせて頂きました」と紹介。勘右衛門役の小日向文世と、ヒロインで孫のトキ役・福地美晴の微笑ましい仲良しショットを添えた。
ファンからは「ばけばけでも孫には甘い おじじ様もいつの間にかうさぎさんを可愛がってる ちょんまげを被せてかわいい」「トキちゃん可愛いだけじゃなくていい子すぎる〜w」「お孫ちゃんにはデレデレですな」「このお二人めちゃくちゃ和みます〜〜」「小日向さん、理想のお爺ちゃんです」などの声が寄せられている。
