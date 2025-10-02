株式会社EVERINGは、Visaのタッチ決済機能を搭載したスマートリング『EVERING』の新シリーズ「Designs」を発表した。2025年10月1日より公式ECサイトと全国のドコモショップ（一部店舗を除く）で販売を開始した。

◼︎全6デザインでファッション性を強化

新シリーズは「Animal」「Space」「Colorful Wood」「Unicorn」「Marine」「Wood」の6パターンを展開。サイズはUS規格で5から13までの9サイズを用意する。

価格はスタンダードプランが14,850円（税込）、定額プランが月額459円（税込）に設定されている。ファッション性を重視したデザインでありながら、既存モデルと同様に軽量かつ快適な装着感をキープしている点が魅力だ。

◼︎高い機能性と利便性

『EVERING』はVisaのタッチ決済に対応するプリペイド型スマートリングで、専用アプリからチャージすれば、リングをかざすだけで決済が完了する。充電不要・防水仕様のため常時装着が可能であり、全国のVisaタッチ対応店舗や一部交通機関でも利用できる。また、対応するスマートロックと連携すればドアの解錠・施錠も可能となり、「支払う」と「開ける」をシンプルにするウェアラブルデバイスとして日常生活に役立つ。

・発売日：2025年10月1日・販売チャネル：公式ECサイト、全国のドコモショップ（一部店舗を除く）・価格：スタンダードプラン 14,850円（税込）、定額プラン 月額459円（税込）・デザイン展開：Animal / Space / Colorful Wood / Unicorn / Marine / Wood（全6種）・サイズ：USサイズ5～13

