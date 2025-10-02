台風21号（マットゥモ）発生…日本の南の海上を西へ 今後の進路と勢力などを詳しく気象庁発表から見る 最大瞬間風速50メートルまで発達の見込み 今後の天気を画像で
気象庁によると、午前９時ごろに台風第２１号が発生しました。
２日９時、フィリピンの東の北緯１４度３５分、東経１２７度３５分において、
熱帯低気圧が台風第２１号になりました。台風は１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートルで
中心から半径２８０キロ以内では
風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２３メートル、
最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。
２４時間後の３日９時にはフィリピンの東の北緯１６度５５分、東経１２３度００分を中心とする半径８０キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４０メートルが予想されます。
予報円の中心から半径１７０キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。
４８時間後の４日９時には南シナ海の北緯１８度２０分、東経１１７度１０分を中心とする半径１３０キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４０メートルが予想されます。
予報円の中心から半径２４０キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。
７２時間後の５日９時には南シナ海の北緯２０度０５分、東経１１２度００分を中心とする半径１８５キロの円内に達し、強い台風になる見込みです。
中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。
予報円の中心から半径３１０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。
■全国の天気を画像で
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより