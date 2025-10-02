TUY

気象庁によると、午前９時ごろに台風第２１号が発生しました。

【画像】台風21号の今後の進路は・今後の天気

　２日９時、フィリピンの東の北緯１４度３５分、東経１２７度３５分において、
熱帯低気圧が台風第２１号になりました。台風は１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートルで
中心から半径２８０キロ以内では
風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風の中心は、１２時間後の２日２１時にはフィリピンの東の北緯１６度０５分、東経１２５度４０分を中心とする半径５５キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２３メートル、
最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。
　

２４時間後の３日９時にはフィリピンの東の北緯１６度５５分、東経１２３度００分を中心とする半径８０キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４０メートルが予想されます。
予報円の中心から半径１７０キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。


４８時間後の４日９時には南シナ海の北緯１８度２０分、東経１１７度１０分を中心とする半径１３０キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４０メートルが予想されます。
予報円の中心から半径２４０キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

７２時間後の５日９時には南シナ海の北緯２０度０５分、東経１１２度００分を中心とする半径１８５キロの円内に達し、強い台風になる見込みです。
中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。

予報円の中心から半径３１０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

