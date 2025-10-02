Âç¼êÁ°Âç½Ð¿È¡¦¿À¼Òº´Ìé²Ã¤Ï°ìÈé¤à¤±¤¿¡¡¥Í¥¯¥Ò¥í½éÍ¥¾¡¤Î¹ç¸ÀÍÕ¡Ö¼«Ê¬¤â¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ò¼è¤ì¤ë¤ó¤À¤è¡×
¡ã¤ß¤Á¤Î¤¯¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é¥Ü¥È¥ê¥ó¥° ¡ß OMNIX GOLF ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä ¤ß¤Á¤Î¤¯¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡°ìÆü¶¥µ»¡þ1Æü¡þ¥á¥¤¥×¥ë¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡Ê´ä¼ê¸©¡Ë¡þ6263¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼2Ç¯ÌÜ¤Î¿À¼Òº´Ìé²Ã¡Ê¤«¤ó¤¸¤ã¡¦¤µ¤ä¤«¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£±«¤¬¹ß¤Ã¤ÆÈ©´¨¤¤Å·¸õ¤Î¤Ê¤«¡¢7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö67¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡ÖÇ°´ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛÍ¥¾¡¸å¤Î°ìÇÕ¤¬¤ª¤¤¤·¤½¤¦
Á°È¾¤ò3¥¢¥ó¥À¡¼¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¸µJGA¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´ÅÏ»³Íýè½¤È¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¡È¤Ç¤¤ë¤À¤±¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ò¼è¤ë¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤¤ä¡É¤È»×¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¼ÙÇ°¤¬Æþ¤Ã¤ÆÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¡£¤¿¤À¤¿¤À¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÂÇ¤ËË×Æ¬¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤â3¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡Ê1¥Ü¥®¡¼¡Ë¤òÃ¥¤¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤É¤Î°ÌÃÖ¤«¤Ê¡© ¤È·ë²Ì¤ò¸«¤¿¤é1°Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¡£¤¤ç¤¦¤Ï¥Ñ¥¿¡¼¤Ëµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£Á°Æü¤Î¥×¥í¥¢¥Þ¤Ç¡Ö¤¢¤Þ¤ê¡Ê¥é¥¤¥ó¤¬¡ËÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¾¯¤·Çö¤á¤ËÆÉ¤ó¤À¡×¤³¤È¤¬¥Ð¡¼¥Ç¥£ÎÌ»º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£2002Ç¯3·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î23ºÐ¡¢µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£ÊÒÆ»1»þ´ÖÈ¾¤ò¤«¤±¤ÆÄÌ¤Ã¤¿ÆàÎÉ°é±Ñ¹â¤ÇÏÓ¤òËá¤¡¢ÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¤ÆÂç¼êÁ°Âç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£Â´¶È¤·¤¿ºòÇ¯¤«¤é¡¢¥¢¥Þ»ñ³Ê¤ò³°¤·¤Æ¥Í¥¯¥Ò¥í¤Ë»²Àï¡£¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¤¡£Èæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢»É·ã¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥¯¥Ò¥í¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬ÌÜ²¼¤Î²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ë¡È¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¤¬¼è¤ì¤ë¤«¤Ê¡Ä¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡£º£Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤â2¼¡¤Ë¿Ê¤ß¡¢ºÇ½ª¿Ê½Ð¤¬¸«¤¨¤ë°ÌÃÖ¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢1¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦6¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö77¡×¤ÈÊø¤ì¤ÆÇÔÂà¡£¤½¤ì¤â¥Ð¡¼¥Ç¥£¿ô¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ñ¥¿¡¼¤¬Á´¤¯Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼þ¤ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¥¹¥³¥¢¤òÍî¤È¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ò¼è¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤â¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ò¼è¤ì¤ë¤ó¤À¤è¡¢¤È»×¤¤¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤òÊ§¤·¤ç¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê7¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ç¡¢¼«¿È½é¤ÎºÇÂ¿¥Ð¡¼¥Ç¥£¾Þ¤â³ÍÆÀ¡£¡Öº£²ó¤Î»î¹ç¤ÇÊÉ¤¬¼è¤ÃÊ§¤¨¤¿¤«¤Ê¡×¤È°ìÈé¤à¤±¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Æ¥¹¥È¤ÏÀË¤·¤¯¤âÇÔÂà¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¹¤°¹ÔÆ°¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢°ú¤¤º¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡Ê¥Í¥¯¥Ò¥í¤Ç¤Ï¡Ë¤³¤ì¤«¤é¤âÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¼¡Àï¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥«¥Ê¥À¥É¥é¥¤ ¥¸¥ó¥¸¥ã¥¨¡¼¥ë¤Ç½ËÇÕ¤ò¤¢¤²¤ÆÍ¾±¤¤Ë¿»¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦³Þ°æ¤¢¤«¤ê¡Ë
