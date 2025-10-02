Èª²¬Æà¼Ó¤¬¥Ð¡¼¥Ç¥£ÎÌ»º¤Î¡Ø65¡Ù¡¡¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ÎÎý½¬À®²Ì¤òÈ¯´ø¡Ö°ú¤Â³¤¹¶¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡ã¥í¥Ã¥ÆÁª¼ê¸¢¡¡½éÆü¡þ1Æü¡þ¥Û¥¢¥«¥ì¥¤CC¡Ê¥Ï¥ï¥¤½£¡Ë¡þ6566¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö65¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Èª²¬Æà¼Ó¡£¸á¸åÁÈ¤¬²ó¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢7¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¥¿¥¤¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£Á°Àï¤Î¡Ö¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥ÈNW¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼Áª¼ê¸¢¡×¤Ç3°Ì¥¿¥¤¤Î¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤ë¤â¡¢°Å·¸õ¤Î±Æ¶Á¤ÇÂç²ñÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÌµÇ°¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£½µ¤â¹¥°ÌÃÖ¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¸å¡¢Âç²ñ¤òÊüÁ÷¤¹¤ëWOWOW¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÄ«¤ÎÎý½¬¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤êÌµÍý¤Ê¹¶¤á¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤¬¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£½Ð¤À¤·¤Î10ÈÖ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÀè¹Ô¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ñ¡¼¤¬Â³¤1¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤âÂÇ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¶á¤¤¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸åÈ¾¤Ï¿¤Ð¤»¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¸åÈ¾¤Ï1ÈÖ¤«¤é5Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¸åÈ¾¤Ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯³è¤«¤»¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£6ÈÖ¤Ç¤³¤ÎÆüÍ£°ì¤Î¥Ü¥®¡¼¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢7ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç3ÂÇÌÜ¤ò¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¤µ¤»¤Æ¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡£¡ÖÀè½µ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ºÇ½ª9ÈÖ¤â¥Ð¡¼¥Ç¥£Äù¤á¡£Àè½µ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¼«¿ÈºÇ¾å°Ì¤Ï3»î¹çÁ°¤Î¡Ö¥¯¥í¡¼¥¬¡¼¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¥·¥Æ¥£Áª¼ê¸¢¡×¤Ç¤Î5°Ì¡£¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤Ï4»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯¤Î¡ÖDIO¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥ÈLA¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼6¾¡ÌÜ°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¥°ÌÃÖ¤Ç·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡£¡Ö¾¯¤·½¤Àµ¤·¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ú¤Â³¤¹¶¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È2ÆüÌÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
