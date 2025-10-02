欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）１次リーグ第２節（１日＝日本時間２日）、マンチェスター・シティー（イングランド）のノルウェー代表ＦＷエーリングブラウト・ハーランド（２５）は敵地で日本代表ＭＦ南野拓実の所属するモナコ（フランス）戦で２得点をマークした。

ハーランドは前半１５分にＤＦラインを抜け出すと、ボールを浮かせてＧＫの頭上を抜くシュートで先制。４４分にはヘディング弾で加点した。試合は終盤に追いつかれて２―２のドロー。南野はベンチで出番がなかった一戦だが、英メディア「ＢＢＣ」は「ハーランドは試合中１７回しかボールに触らなかったものの、驚異的な得点力を維持している」と伝えた。

ハーランドはＣＬ５０試合で５２得点とし、５０試合到達時点での最多ゴール記録。ちなみに２位は４３得点のルート・ファンニステルロイ、３位は３４得点のハリー・ケイン、４位は３１得点のリオネル・メッシとロベルト・レバンドフスキと、名だたる点取り屋の記録を大きく上回った。

その一方、ハーランドは恋人イザベル・ハウゼン・ヨハンセンとの出会いについて、ノルウェーテレビ局「ＮＲＫ」の番組で「彼女からメッセージが届いたんだ。私をチェックしたのは彼女だ。私ではない」と告白。ノルウェー１部ブリンのユース時代に同クラブでプレーしていたヨハンセンからアプローチされたという。その後、ハーランドがドルトムント（ドイツ）に移籍したころに交際がスタートし、現在は第１子も授かった。

最愛のパートナーとともに過ごす英国で快進撃を見せ、ここまでリーグ８得点、ＣＬ３得点と８試合で１１得点と超ハイペースでゴールを量産中。今季はさらなる飛躍が期待できそうだ。