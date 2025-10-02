¡Úµ®¹ÀÀ¾»³¤Î¥¥ã¥Ó¤é¤Ê¤¤ÏÃ¡Û¾¡Éé¤Î10·î¡ªDeNA¡¦¿¹Í£ÅÍÁª¼ê¤Î°úÂàÅÐÈÄ¤ò´ÑÀï¤·¤Æ»É·ã¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£À¾»³µ®¹À¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬£²£·Æü¤Ë£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬°ì·å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¤¤¤ÄÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤«¡×¤È¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁª¼ê¤È¤ÏËèÇ¯¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÈÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡££²£³Æü¤Ë¤Ïº£Ç¯¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë£Ä£å£Î£Á¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¿¹Í£ÅÍÁª¼ê¤ÎÅÐÈÄ¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²£¿Ü²ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿¹Áª¼ê¤È¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤«¤é¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï£±¿Í¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂçÄí¸µÌÀ¤µ¤ó¡¢ÀÆÆ£¿Î¤µ¤ó¡¢¿ÜÆ£ÇîÎÑ¤µ¤ó¡¢¿¹¹â°ì¿¿¤µ¤ó¤â¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬·Ú¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï·Ú¤¤¤±¤É¡¢ÂÎ½Å¤¬½Å¤¤¤Î¤ÏÎÓ·ÃÍ´¤µ¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡¡°úÂà¤ò·è¤á¤¿¿¹Áª¼ê¤ÎÅê¤²¤ë»Ñ¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££±£°·î¤Î½ÐÁöÍ½Äê¤Ï³÷·´£Çµ£·£°¼þÇ¯µÇ°¡¢ÄÅ£Ó£Ç¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î£²Àá¡£¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¡¦¥Ù¥¹¥È£¶¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¾Þ¶â¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡¢¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë£±£ó£ô¤«¤é¤Ï¸·¤·¤¤¡££²£î£ä¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÊý¤¬°µÅÝÅª¤ËÍÍø¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡££±£±·î¤â£Çµ¡¢£Ó£Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾¡Éé¶î¤±¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£²¿¤È¤«£±£°·î¤Ë¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ£±£±·î¤ÎÀï¤¤¤ËÎ×¤à¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡¤½¤Î£±£°·î¤ÎÀï¤¤¤ÎÁ°¤Ë¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÁª¼ê¤ä¿¹Áª¼ê¤«¤é¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤â¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥Á¥±¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¶¥ÎØ¾ì¡¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¶¥ÎØÁª¼ê¡¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤È°ã¤¦¶¥µ»¤ÎÊý¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¶¥µ»¤ÎÁª¼ê¤È¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤À¤·¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤í¤ó¤Ê¶¥µ»¤ÎÊý¤È¤Î¸òÎ®¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¼±ç¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃÓÅÄ¹ÀÆó¤µ¤ó¤ä¿¹¹â°ì¿¿¤µ¤ó¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£åÈÖÁÈ¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¶È³¦¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÁáÂ®¡¢Î¾Êý¤ÎÈÖÁÈ¤«¤é¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢·ë¶É¤Ï¥Ü¥¯¤¬£Í£ÃÌò¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£