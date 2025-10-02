◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第２戦 ドジャース―レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）の妻・真美子さんが連日のスタジアム応援に現れた。

ドジャースは１日（日本時間２日）、ワイルドカードシリーズ第２戦となる本拠地・レッズ戦を迎える。大谷は「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ね、先発マウンドには山本由伸投手（２７）が立つ。

試合前にはドジャース所属の選手らの妻やパートナーらが集まる「夫人会」がインスタグラムを更新し、スタジアムに応援に駆けつけた集合写真をアップ。前日の９月３０日の第１戦に続き真美子さんも加わった。他メンバーらがほとんどブラックコーディネートの中、唯一、白いトップスを着用した真美子さんは元バスケットボール選手とあり、長身でひときわ目立っている。

ネット上では「真美子さん超〜綺麗！！」「今日も真美子さんいる」「わあ〜！２日連チャン…真美子夫人だぁ〜」などの声が届いている。

真美子さんが応援に駆けつけた第１戦で大谷は２本塁打を放ち勝利に大貢献した。