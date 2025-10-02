日々性能が向上するドローンによるテロなどに対処するため、飛行が禁止されている地域の範囲の拡大などを含め、いわゆるドローン規制法の改正も視野に有識者検討会が開かれます。

警察庁によりますと、ドローン規制法が制定された2016年に比べ、ドローンの性能は飛躍的に向上しています。たとえば当時、平均的な最高速度は時速約50キロでしたが、現在市販されているものは時速約70キロから80キロで、海外製のものでは時速100キロを超えるものもあるということです。

現在は重要施設とその周囲おおむね300メートルの地域でドローンの飛行が原則禁止されていますが、速度が上がって対処するための時間的な猶予がなくなっていることなどから開催される有識者検討会では飛行禁止地域の拡大について議論が行われる予定です。

また現在、周囲300メートルの地域では違反者に対して飛行をやめるよう警察官が命令を出し、それでも従わない場合に検挙が可能となっています。ただ現在のドローンは積載可能な重量も増えていて、施設の敷地内に入らなくても銃火器を積んで遠くからの攻撃も可能とみられるため、周辺地域でも命令なしで検挙ができるようにすることも議論されるということです。

検討会は議論を経て年内に報告書をとりまとめる方針です。