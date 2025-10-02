お笑いコンビ「メイプル超合金」の安藤なつ（44）が1日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜SP」（水曜後9・00）にゲスト出演。相方・カズレーザー（41）が女優の二階堂ふみ（31）と8月10日に結婚を発表し、婚姻届提出に付き添ったことを明かした。

この日は「ストレス発散！秋の愚痴祭り」というテーマでトークを展開。「身近な人にイラッときたこと」について聞かれた安藤は、相方・カズレーザーが結婚したことについて触れ「入籍の当日に相手の方を知らされた」と、結婚相手が二階堂だと知ったタイミングを明かした。

一緒に食事をしていると、カズレーザーから「入籍、一緒に行きませんか?」と誘われたことで「私も一緒に入籍に立ち会わせてもらった」と婚姻届の提出に立ち会ったことを告白した。

その際に「さすがに相方、真っ赤じゃないですか。全身。でも、その日は黒のTシャツにカーゴパンツみたいな。赤を捨ててた」と、周囲にバレないように対策していたという。この姿に「ちゃんとしてんだ」と感心したが、役所に向かおうとした時に「背負ったリュックが真っ赤で…その詰めの甘さ何？っていう」とイラッとしたことを振り返った。

ただ、そのことを「言えなかった。今そこで言ったところでリュック捨てないでしょと思って」と指摘しなかったとした。