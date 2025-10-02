日本プロ麻雀連盟の最高峰タイトル「鳳凰位」への挑戦権を争う、鳳凰戦A1リーグの第11節C卓（5人打ち）が10月1日、東京都・夏目坂スタジオで行われ、元Mリーガー・藤崎智が現役Mリーガー2人を含む戦いで卓内トップを取った。

EX風林火山・内川幸太郎、KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太と、現役Mリーガー2人もいる中、降級ラインが気になる藤崎が大活躍。1、2回戦と連続でトップを取ると3回戦こそラスだったが、4回戦はこの日3度目のトップ。4戦3勝で大きくポイントを伸ばし、降級圏から離れることに成功した。

試合後、藤崎は「次節が上位陣との対決で太刀打ちできないと思っていたので今日が大事だと思っていた。これで次節戦えます」とホッとしていた。

【試合結果】

1位 藤崎智 ＋59.0

2位 阿久津翔太 ＋37.3

3位 西川淳 ▲5.3

4位 前田直哉 ▲34.2

5位 内川幸太郎 ▲56.8

◆鳳凰位 日本プロ麻雀連盟のタイトルの1つで、30年以上の歴史がある同連盟最高峰タイトル。A〜Eまで計11のリーグに分かれている。A1は12人で行われ、上位3人が前年度の鳳凰位と半荘16回戦でタイトルを争う。

◆日本プロ麻雀連盟 1981年に設立。森山茂和会長。ベテラン・中堅・若手と各大会・メディアで活躍するプロが多数所属する。現在の所属プロは業界最大規模となる600人以上。2016年に行われた「麻雀プロ団体日本一決定戦」でも優勝した。主なタイトル戦は鳳凰位、十段位、麻雀グランプリMAX、王位戦、麻雀マスターズ、女流桜花、プロクイーンなど。

