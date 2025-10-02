神田沙也加さん39歳誕生日 届く祝福に「遠い空の彼方で喜んでいると思います」
2021年12月に35歳で亡くなった俳優・神田沙也加さんの公式インスタグラムが、10月2日に更新された。1日に迎えた神田さんの39回目の誕生日に寄せられた数多くの祝福の言葉に対し、感謝のメッセージが投稿された。
【写真】神田沙也加さの運営からの感謝のメッセージ
文面では「神田沙也加の39歳を祝うお言葉をいただき、ありがとうございます。たくさんの皆様がお祝いしてくださり、神田が生きてきた証が残っていることを改めて実感いたしました。きっと神田も遠い空の彼方で喜んでいると思います」とつづられ、寄せられた声に対する深い感謝が示された。
また「お一人お一人へのお礼が叶わず、こちらでのご挨拶となりますことをご容赦ください。皆様のご多幸を祈念申し上げます」と締めくくられ、ファンへ向けた温かな言葉が添えられた。
神田さんは、俳優・神田正輝と歌手・松田聖子の長女。CMで芸能界デビュー後、舞台や映画、テレビドラマなどで活躍。2014年公開されたディズニー映画『アナと雪の女王』で、ヒロイン・アナの声優を務め、第9回声優アワード主演女優賞を受賞。2017年5月、俳優の村田充と米・ハワイで挙式。19年12月、離婚したことを発表。21年12月18日に亡くなった。
