Ž¢ËÉºÒ¤Î¥×¥íŽ£¿ä¾©Ž¤Ì¿¤ò¼é¤ë"É¬·È¥¢¥¤¥Æ¥à"11Áª
¡ÖËÉºÒ¤Î¥×¥í¡×¤¬È©¿ÈÎ¥¤µ¤º»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤È¤Ï¡Ê¼Ì¿¿¡§Diziano¡¿PIXTA¡Ë
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡Û¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¡ÖËÉºÒ¥Ý¡¼¥Á¡×¤È¡ÖËÉºÒ¥Ü¥È¥ë¡×
³°½Ð»þ¤ËËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ËÉºÒ¤Î¥×¥í¤Ë»ä¤Ï²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡½¡½¡£¤³¤¦¸ì¤ëËÉºÒ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î±ÊÅÄ¹¨ÏÂ»á¤Ï¡¢¼«Á³ºÒ³²¤Ï¤¤¤Äµ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Æüº¢¤ÎÈ÷¤¨¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÀâ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê±ÊÅÄ»á¤¬³°½Ð»þ¤ËÈ©¿ÈÎ¥¤µ¤º»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ±»á¤ÎÃø½ñ¡ØËÉºÒ¤Î¥×¥í¤¬¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÉºÒË¡¤ò1ºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤«¤é¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ºÒ³²»þ¤ËÌòÎ©¤Ä¡Ö¤¿¤Ã¤¿¤Î¡×11¸Ä
Q.³°½Ð»þ¤Ë¥×¥í¤¬»ý¤ÁÊâ¤¯ËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤ÏÊ¿¶Ñ¤¤¤¯¤Ä¡©
¡¦Ìó3¸Ä
¡¦Ìó10¸Ä
¡¦Ìó30¸Ä
ÃÏ¿Ì¤ÏÆÍÁ³¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¤Ç¤¹¡£½ÐÀè¤ÇÁø¶ø¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤¿¤á¡¢³°½Ð»þ¤ËËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ËÉºÒ¤Î¥×¥í¤Ë»ä¤Ï²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¢Ìó10¸Ä¡×¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë»ä¤¬³°½Ð¤¹¤ë¤È¤¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤ò¿ô¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Î11¸Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä11¸Ä¤â¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤ËËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤òÇã¤ï¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÈáÌÄ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë³§¤µ¤ó¤¬¤ª»ý¤Á¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ëµó¤²¤ë¥ê¥¹¥È¤¬¡¢¤½¤Î11¸Ä¤Ç¤¹¡£
¡·ÈÂÓ¥È¥¤¥ì
¢¥¹¥Þ¥Û¡õ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
£¥Þ¥¹¥¯
¤¿å¡Ê500ml¤¯¤é¤¤¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡Ë
¥Èó¾ï¿©¡Ê°»¤ä¥·¥ê¥¢¥ë¥Ð¡¼¤Ê¤É¡Ë
¦ÂçÈ½¥Ï¥ó¥«¥Á¡Ê50cm»ÍÊý¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¡£¤Þ¤¿¤ÏÆüËÜ¼ê¿¡¤¤¡Ë
§¥Ý¥êÂÞ¡Ê¥´¥ßÂÞ¤ä¥ì¥¸ÂÞ¤Ê¤É¡Ë
¨¸ý¹Ð¥±¥¢ÍÑ¥¦¥¨¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å
©¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë
ª¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È
«¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡¦¥·¡¼¥È
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤òº£Æü¤«¤é³°½Ð»þ¤ÎÉ¬·ÈÉÊ¤Ë¤·¤Æ¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò1¤Ä¤º¤Ä²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤Ê¤ª¡¢»ä¤Ï¥«¥Ð¥ó¤ËÄ¾ÀÜÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´Éô¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡ÖËÉºÒ¥Ý¡¼¥Á¡×¤È¤·¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¯¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉºÒÍÑ¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¥Ý¡¼¥Á¤ÏËÉ¿å»ÅÍÍ¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥Ü¥È¥ë¤ËµÍ¤á¤Æ¡ÖËÉºÒ¥Ü¥È¥ë¡×¤È¤·¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¯¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎËÉºÒ¥Ý¡¼¥Á¤Ï¡¢Í§¿Í¤«¤é¡Ö·Ú¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ï»ä¤¬µó¤²¤¿¤â¤Î°Ê³°¤Ë¡¢ÌÈµö¾Ú¤Î¥³¥Ô¡¼¤ä¡¢Ëü°ì¥¹¥Þ¥Û¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ²ÈÂ²¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò½ñ¤¤¤¿¥á¥â¡¢¾ïÈ÷Ìô¤Ê¤É¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
È©¿ÈÎ¥¤µ¤º·ÈÂÓ¤·¤¿¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï
¡·ÈÂÓ¥È¥¤¥ì¤È¡¢¢¥¹¥Þ¥Û¡õ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÉºÒ¤Î´ðËÜ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤ò³ä°¦¤·¤Þ¤¹¡£
£¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°ÊÍè¤º¤Ã¤È³°½Ð»þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÏ¿Ì¤Ç²È¤äÊ½¤¬ÅÝ²õ¤¹¤ë¤ÈÊ´¿Ð¤¬Éñ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤·¤ÇÊâ¤¯¤È¡¢¤Î¤É¤ò½ý¤á¡¢ÇÙ¤ò¤ä¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¤¬ÂçÀª¤¤¤ë¾ì½ê¤ËÈòÆñ¤¹¤ì¤Ð¡¢É÷¼Ù¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É¤Î´¶À÷¾É¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ÉÔ¿¥ÉÛ¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯½¬´·¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤Î°ûÎÁ¿å¤â¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Ê¤É¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¡¢500ml¤Ç¤Ï½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºµÞ¾ì¤Ï¤·¤Î¤²¤Þ¤¹¡£
¥Èó¾ï¿©¤Ï¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ð¡¼¤ä°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤ÎÍÓæ½¡¢°»¡¢¾®ÂÞ¥Ê¥Ã¥Ä¤Ê¤É¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿©ÉÊ¤Ë¤Ï¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤À¤ó¤«¤é¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤·¤Æ¡¢¿©¤Ù¤¿Ê¬¤òÇã¤¤Â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸òÄÌµ¡´Ø¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤¡¢³°½ÐÀè¤«¤é²È¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤³¤«¤Ç°ìÈÕ²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊä½¼¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èè¤ì¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾¯ÎÌ¤Ç¥«¥í¥ê¡¼¤òÀÝ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀÚ¤ì¤òµ¯¤³¤·¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤âËÉ¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©¤ÙÊª¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Éý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ë»È¤¨¤ë¡ÖÂçÈ½¥Ï¥ó¥«¥Á¡×¤È¡Ö¥Ý¥êÂÞ¡×
¦ÂçÈ½¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¥Ï¥ó¥«¥Á¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¥Þ¥¹¥¯Âå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿Ê´¿Ð¤â¡¢²ÐºÒ¤Ë¤è¤ë±ì¤â¡¢Â¿¾¯¤ÏËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
ÂçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ë¤È»×¤ï¤Ì²ø²æ¤ò¤·¤Æ¡¢¤Û¤¦¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È´¶À÷¤·¤¿¤ê½Ð·ì¤¬»ß¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÈ½¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ê¤éÄ¾ÀÜ½ý¸ý¤ËÅö¤Æ¤Æ°µÇ÷¤·¤Æ»ß·ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÊñÂÓÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¿Ì¤Ç¤É¤³¤«¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÈ½¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤ËÀÐ¤Ê¤É¤òÊñ¤ó¤Ç¥Ï¥ó¥Þ¡¼Âå¤ï¤ê¤Ë¤·¤ÆÁë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ÆÂç¤¤Ê²»¡ÊSOS¡Ë¤ò½Ð¤»¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ó¥«¥Á¤òËÀ¤ÎÀè¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¡¢·ä´Ö¤«¤é´ú¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð¤»¤Ð¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê³èÍÑË¡¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡»ä¤¬¹Í¤¨¤¿°ìÉô¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
§¥Ý¥êÂÞ¤â¡¢»È¤¤Æ»¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¹¡£Âç¡Ê90l¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤é45l¡Ë¤Ï¡¢¥Ý¥ó¥Á¥ç¤Î¤è¤¦¤ËËÉ´¨¡¦ËÉ¿å¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£Ãæ¡Ê¥ì¥¸ÂÞ¤ÎÂç¤¤µ¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ò±«¤«¤é¼é¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç¨¤ì¤¿Êª¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÏÓ¤ò²ø²æ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢»°³Ñ¶Ò¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾®¡ÊÊÒ¼ê¤¬Æþ¤ëÂç¤¤µ¡Ë¤Ï¡¢²ø²æ¿Í¤Î¼êÅö¤Æ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Î¼êÂÞ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÂÂÞ¤¬¤ï¤ê¤Ë¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢µ®½ÅÉÊ¤Ê¤É¤Î¾®ÊªÆþ¤ì¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥´¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸»ú¤É¤ª¤ê¡¢¿È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¡×
¨¸ý¹Ð¥±¥¢ÍÑ¥¦¥¨¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤È¤Ï¡¢Àö¸ý±Õ¤ò¿»¤·¤Æ¤¢¤ë»È¤¤¼Î¤Æ¤Î¥¦¥¨¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Î½ü¶ÝÍÑ¥¦¥¨¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ç¥«¥Æ¥¥óÀ®Ê¬¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»Ø¤Ë´¬¤¤¤Æ¸ý¤ÎÃæ¤òÁÝ½ü¤¹¤ì¤Ð¡¢»õËá¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉáÄÌ¤Î½ü¶ÝÍÑ¥¦¥¨¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼ê¤ò¿¡¤¤¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤Î±ø¤ì¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍÑÅÓ¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤»»ý¤ÁÊâ¤¯¤Ê¤éÉáÄÌ¤Î½ü¶ÝÍÑ¥¦¥¨¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤è¤ê¤â¡¢¤³¤Á¤é¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æüº¢¡¢»õ¥Ö¥é¥·¤ä¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ý¹Ð¥±¥¢ÍÑ¥¦¥¨¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ë´¹¤¨¤ì¤ÐºÒ³²»þ¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤â¤Î¤¬»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
©¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¡ÊÅ«¡Ë¤¬¤¢¤ë¤È¡¢´¤ãª¤Î²¼¤Ê¤É¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡¢Ì¿¤¬½õ¤«¤ë³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£µß½õ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Íè¤Ê¤¤¤È¤¤ËÂçÀ¼¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤È¡¢ÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤·¤Þ¤¹¡£Ê´¿Ð¤òµÛ¤Ã¤Æ¡¢À¼¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤ò¿á¤¯¤Î¤Ï¡¢ÂçÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¤è¤ê¤â¾®¤µ¤ÊÎÏ¤Ç¤¹¤ß¡¢¤·¤«¤âÂç¤¤¯¶Á¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤Ï¡¢ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼Âå¤ï¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÄäÅÅ¤·¤Æ°Å¤¤Ãæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ä¡¢ÈòÆñ½ê¤Î¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤Ç¡¢ÈÈºá¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ÄøÅÙ¤ÎÂç¤¤µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÙÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ð¥Ã¥°¤ò¤è¤¯´¹¤¨¤ë¤È¤¤¤¦½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢É¬¤º»ý¤ÁÊâ¤¯¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥±¡¼¥¹¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÈïºÒ»þ¤Ë¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤ß¤ó¤Êµ¤¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ª¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ÏÌÕÅÀ¤À¤Ã¤¿¡¢¤È»×¤ï¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÈïºÒ¤·¤¿³¹¤Ç¤Ï¡¢Ìë¤Ï³°¤òÊâ¤«¤º¤ËÄ«¤òÂÔ¤Ä¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÄäÅÅ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÆ»¤Ï¿¿¤Ã°Å¤Ç¤¹¡£Ãë´Ö¤Ç¤âÃÏ²¼¤ä¡¢ÃÏ¾å³¬¤Ç¤âÁë¤Î¤Ê¤¤Éô²°¤äÏ²¼¤Ï¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤¬¤¢¤ì¤Ð²ûÃæÅÅÅô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ï¾ðÊó¼ý½¸¤äÏ¢Íí¼êÃÊ¤Ë»È¤¤¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÀáÌó¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î²ûÃæÅÅÅô¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö½é´üÂÐ±þ¡×¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤¯¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ÎºÇÂç¤ÎÍøÅÀ¤Ï¡¢Î¾¼ê¤ò¤Õ¤µ¤¬¤º¤ËÁ°¤ò¾È¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºÒ³²»þ¤ËÆ°¤¯¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¼ê¤¬¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¯·ÚÎÌ¤Î¥¿¥¤¥×¤¬»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¡¢ºî¶ÈÍÑÉÊÅ¹¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¤âÇã¤¨¤Þ¤¹¡£
«¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡¦¥·¡¼¥È¤È¤Ï¡¢Çö¼ê¤Î¥¢¥ë¥ßÀ½¥·¡¼¥È¤Ç¤¹¡£ËÉÉ÷¡¦ËÉ¿å¡¦ËÉ´¨¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÓÉÛ¤ä¥ì¥¤¥ó¥³¡¼¥È¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Èó¾ïÍÑ¥È¥¤¥ì¤ò»È¤¦¤È¤¤ÎÌÜ±£¤·¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¥¬¥µ¥¬¥µ¤È¤¤¤¦²»¤Î¤·¤Ê¤¤¡ÖÀÅ²»¥¿¥¤¥×¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈïºÒ¤·¤¿Êý¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¬¥µ¥¬¥µ¤È¤¤¤¦²»¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢ÈòÆñ½ê¤Ç¼þ°Ï¤Î¿Í¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÈïºÒ»þ¤Ë¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤ß¤ó¤Êµ¤¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ê¤é¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤âëÚ¤¤¤¬µ¯¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀÅ²»¥¿¥¤¥×¡×¤ÏÄÌ¾ï¤Î¤â¤Î¤è¤ê¼ã´³¡¢ÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤òÁª¤Ö¤³¤È¤ÇÌµÍÑ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬1¤ÄÈò¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢É¬Í×¤ÊÅê»ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê±ÊÅÄ ¹¨ÏÂ ¡§ ËÉºÒ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢NPOË¡¿Í¥×¥é¥¹¡¦¥¢¡¼¥ÄÍý»öÄ¹¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥»¥ó¥¿¡¼¿À¸Í¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡Ë