西松屋チェは４日ぶりに急反発、８月中間期営業利益７３億円など業績を評価

西松屋チェーン<7545.T>は４日ぶりに急反発している。同社は１日の取引終了後、２６年２月期第２四半期累計（２月２１日～８月２０日）の連結決算を発表した。売上高は９６９億７３００万円、営業利益は７３億５００万円、最終利益は４９億６９００万円だった。同社は２６年２月期中間期から連結決算に移行した。単独決算だった前年同期は売上高が９３５億１５００万円、営業利益が７０億２４００万円、最終利益は４７億４９００万円だった。８月中間期の業績は単独決算だった前年同期の水準を上回っており、評価されたようだ。８月２０日を基準日とする中間配当は従来の予想から１円増額して１６円で決定。期末配当予想は１６円で据え置いた。年間配当予想は前期比１円増配の３２円となる。



８月中間期は衣料部門で春物衣料が堅調に推移したほか、５月の気温上昇に伴い夏物衣料の売り上げも伸びた。雑貨部門はチャイルドシートのほか、粉ミルクのような食料品や哺乳瓶といった調乳育児用品などが好調だった。



同社はあわせて取得総数２８万６０００株（自己株式を除く発行済み株式総数の０．４８％）、取得価額５億円を上限とする自社株買いの実施を開示。取得期間は３日から２４日まで。東京証券取引所における市場買い付けで実施する。



出所：MINKABU PRESS