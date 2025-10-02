ｃｏｌｙ<4175.T>は９月１２日、２６年１月期第２四半期累計（２～７月）の単独決算を発表。Ｗｅｂ上でゲーム内アイテムが購入できる「ｃｏｌｙ ＩＤ」が想定以上に浸透したことで売上総利益率は４１．９％（前年同期は３４．９％）と高水準で推移した。



売上高は前年同期比２３．５％増の３３億７８００万円に伸長し、営業損益は９５００万円の赤字（前年同期は６億７０００万円の赤字）で着地。モバイルオンラインゲーム事業では前期にリリースしたオリジナルＩＰタイトル「ブレイクマイケース」の売り上げが伸びたほか、メディア事業ではグッズ販売が好調だった。なお、通期業績予想については非開示としている。



株価は９月１８日に直近高値２３９５円をつけ、その後は上げ一服商状。ただ、日足チャートでは中期トレンドを示す７５日移動平均線が上昇基調にあり、仕切り直しが期待される。（参）



