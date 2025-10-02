ASUS JAPANは、27インチQHD（2560×1440）IPSパネルを搭載した新型モニター『ASUS ZenScreen MB27ACF』を2025年10月3日に発売する。

（関連：【画像】『ASUS ZenScreen MB27ACF』《詳細・デザイン一覧》）

重量は3kg未満、最厚部わずか5.4mmという薄型・軽量設計で、日常のエンターテインメントからカジュアルなゲーム、さらにはビジネスシーンまで幅広く対応するモデルだ。前モデルと同等の重量ながら、より大きな画面サイズを提供している。

◼︎キックスタンドと多様な設置方法

本製品にはキャリーハンドルを兼ねたキックスタンドを搭載。設置角度を柔軟に調整できるほか、付属のC型クランプアームやパーティション用フックキットにより、限られたデスクスペースでも快適に利用できる。C型クランプアームは上下左右、傾斜に対応し、最大144mmまで伸縮可能。クイックリリース機能で簡単に着脱できる点も特徴だ。

◼︎ワークスペースを最大化

27インチの大画面に1440p解像度を備えることで、詳細な情報を表示しながら作業効率を向上。キャリーハンドルやパーティションフックの活用でホットデスク環境にも適応し、どこでも生産的なワークエリアを構築できる。

接続面も抜かりなく、HDMI端子に加えて70W給電対応のUSB Type-Cポートやヘッドフォン出力などを搭載。仕事のデュアルディスプレイとしてはもちろん、映画鑑賞やゲームなどエンタメ利用にもしっかり応えてくれるオールラウンドな一台に仕上がっている。

・製品名：ASUS ZenScreen MB27ACF・画面サイズ：27インチ QHD（2560×1440）IPSパネル・リフレッシュレート：100Hz・発売日：2025年10月3日・重量：約2.98kg（スタンドを含んだ場合、約4.81kg）・価格：メーカー希望想定価格 62,820円（税込）

（文＝リアルサウンドテック編集部）