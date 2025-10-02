「今、トイレ！」「え？もういない!?」宅配便の配達員はインターフォンを押してからいったい何秒くらい待っているのか？【元配達員に聞く】
「配達員はインターホンを鳴らしてからどれくらい待つのか？」という質問に回答する、元宅配便ドライバーゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの「運び屋ゆきたの漫画な日常」 より『何秒待ちますか？』を紹介するとともにゆきたさんに話を聞く。
■2回目をすぐに鳴らすと、「そんなに急かさないでくれよ！」
ゆきたこーすけさんが描く配達員の奮闘記、ブログ「運び屋ゆきたの漫画な日常」。今回は、ゆきたさんのブログにきた質問“インターホンを鳴らしてからどれくらい待つのか？”に回答する。「これはその人にもよるのでお答えするのが難しいように感じたのですが、平均的にはこんなものだろうという感じで描いています」とゆきたさん。
「配達をしていると『すぐに出たのにいなかった』とか、逆に『何度も鳴らされた』なんて言われることはときどきあることで、配達側としても気を遣っている部分です。」とくにインターフォンを押してから、届け先の応答を待ち、2回目を押すまでの間隔には気を遣うそう。さらにゆきたさんは、「漫画には描いていませんが、私は不在票を描きながら最後の1回を鳴らすかも知れません。」と、話す。
配達員さんは不在票を書いて投函する時間もあるので、すぐに立ち去るということはなさそう。「この質問者さんは『足が悪くてすぐには出られない』とのことだったのですが、僕ら地域の配達員はそういうお客さんのことは把握しており、ゆっくり待つようにしていました。」このような細やかな対応には感謝しかない。
本作は配達員側の目線だが、「今、トイレなの！」「すぐ開けたのにもういなかった〜！」など届け先目線も漫画に描いているので、そちらのオチも楽しんでほしい。猛暑でも暴風でも頑張る配達員の奮闘ぶりに興味がわいた人は、本作と併せて『運び屋ゆきたの漫画な日常』をチェックしてみて。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
