ME:I出演！UHA味覚糖“特濃ミルク8.2”新CM3タイプが全国放映スタート！CM曲は「キラキラ」

ME:I（ミーアイ）を起用したロングセラーミルクキャンディ“特濃ミルク8.2”の新CM『濃い日。』の『特濃ミルク』篇、『塩ミルク』篇、『濃香いちご』篇（各15秒）が、10月4日より全国で放映開始となる。

■ME:Iが仲良く“濃い1日”を楽しむ小旅行へ！CM撮影の様子を収録したメイキング映像も公開

“特濃ミルク8.2”公式サイトおよびUHA味覚糖の公式YouTubeチャンネルでは、新CMの他、CM撮影の様子を収録したメイキング映像も公開。“特濃ミルク8.2”ブランドサイトは10月2日10時に公開する。

今回の新CMでは、『特濃ミルク』篇にMIU、MOMONA、RINON、『塩ミルク』篇にAYANE、KOKONA、SUZU、『濃香いちご』篇にSHIZUKU、KEIKO、TSUZUMIがそれぞれ出演。

CMソングには1st ALBUM『WHO I AM』の収録曲「キラキラ」を使用している。また10月6日から10月31日の期間中、“特濃ミルク8.2”の対象商品のうち2商品購入分を1口として応募すると、抽選で500名に「特濃ミルクオリジナル ME:Iハンドストラップ」が当たるマストバイキャンペーンが実施される。

■CMストーリー

駅のホームやバス停を舞台に、待ち時間を過ごすME:Iのメンバーたちの様子を切り取る新CM。天気やシチュエーション、メンバーのキャラクターや組み合わせによって変わる仲間との過ごし方を3篇のショートストーリーとして描いた。退屈な待ち時間や雨宿りの瞬間も、そこに大切な仲間の存在と“特濃ミルク”があるだけで、顔がほころぶ。やさしい気持ちになれる。いい日になる予感がする…。そしてその心地の良い余韻は、周囲の雰囲気にも溶けていく。ラストカットでは、まるで何気ない待ち時間が永遠につづいてほしいかのように、「もっと濃い日になあれ」と心の声で願掛けをする。

■撮影エピソード

新CMの撮影は、「関東の駅百選」にも選ばれた、静かな時間が流れる趣のある駅の一角。「とくのう」と記された駅名標を設置するなど、すっかり“特濃ミルク8.2”仕様になった駅のホームにME:Iのメンバーが現れて、全員揃っての撮影がスタート。夏の日差しが照りつける中、ME:Iのメンバーは秋服を着用していたが、暑さを感じさせない素敵なポージングと表情を見せた。

『濃い日。特濃ミルク』篇の撮影では、MOMONAの肩に寄りかかるMIUとRINONが、MOMONAの「このまま電車こなきゃいいのにね」というセリフの合わせ、ふたり同時に「えっ！」と起き上がります。そのタイミングがぴったり過ぎてRINONから思わずガッツポーズが飛び出した。撮影の合間には、CMに登場する「まどろミルク」というセリフのように、まったりとリラックスして過ごす3人の姿があった。

続くAYANE、KOKONA、SUZUの『濃い日。塩ミルク』篇の撮影は、雨のバス停が舞台。「塩ミ」と記されたバス停標識のもと、バスを待つ3人の前に、散水機によって大量の“雨”が降り注がれると、「きゃー！」と歓声を上げて大盛り上がり！ 撮影されたシーンをモニター画面で確認すると、顔を見合わせながら頷いたり、ハイタッチをしたりと楽しそうな様子だった。

最後に行われた『濃い日。濃香いちご』篇の撮影では、テンション高めな様子で撮影現場である駅のホームに到着したSHIZUKU、KEIKO、TSUZUMI。CMでは会話をせずに表情豊かに気持ちを伝え合う3人だが、撮影の合間は会話が絶えず。カメラが回っていない間も、CMのように仲良しな3人だった。

