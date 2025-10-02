¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¿²ÂÞ¡¢Coleman¤Ë·è¤á¤¿¡ªÀµÄ¾¥Ó¥¸¥å¤ÇÁª¤ó¤À¤±¤É¡Ö¸å²ù¥Ê¥·¤ÎÍýÍ³¡×¤Ï¤Í¡Ä
¡ÖÀ±¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤½¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¤ªÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¿²ÂÞ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿²ÂÞ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ½©¤ÎÌë¶õ¤òÄ¯¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä²¿¤È¤â¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¡ª¤·¤«¤·¥¢¥¦¥È¥É¥¢½é¿´¼Ô¤Î»ä¡¢¤É¤ó¤Ê´ð½à¤Ç¿²ÂÞ¤òÁª¤ó¤À¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤ÏÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤ªÉÊ¤¬°Â¿´¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇColeman¡Ê¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡Ë¤Î¡Ö¿²ÂÞ ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼III¡×¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¡¢¥Ð¥¤¥«¥é¡¼¡ß¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥é¡¼¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢Ummm¡Ä¥Ó¥¸¥å¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£
Æ±¥â¥Ç¥ë¤È¥¸¥Ã¥Ñ¡¼Ï¢·ë¤Ç¡¢ÇÜ¤Î¹¤µ¤Ë³ÈÄ¥²ÄÇ½¡ª
¡Ö¿²ÂÞ ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼III¡×¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¤ª¤è¤½Éý80cm¡ßÄ¹¤µ190cm¡£»Ò¤É¤â¤«¤é¿ÈÄ¹180cmÂæ¤ÎÂç¿Í¤Þ¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£
ÁÇºà¤Ï¡¢É½ÃÏ¡¦Î¢ÃÏ¡¦ÃæÌÊÁ´¤Æ¤Ë¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥é¥¤¥È¥À¥¦¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¥µ¥é¥µ¥é¤·¤¿¿¨¤ê¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢½Õ½©ÁÛÄê¤Î¥é¥¤¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢²÷Å¬»ÈÍÑ²¹ÅÙ15ÅÙ°Ê¾å¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥Ö¥ë¥¸¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤òÁ´¤Æ³«¤±¤ë¤È¡Ä
1Ëç¤Î³Ý¤±ÉÛÃÄ¤Î¤è¤¦¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¥â¥Ç¥ëÆ±»Î¤Î¥¸¥Ã¥Ñ¡¼ÉôÊ¬¤òÏ¢·ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÜ¤ÎÉý¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿Åû¤ÎÃæ¤ÇÆó¿Í°ì½ï¤ËÌ²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
¿²ÊÖ¤ê¤¦¤Æ¤Á¤ã¤¦²÷Å¬¤µ¡£ÀöÂõµ¡¤Ç´ÝÀö¤¤¤âOK¡ª
¡Ö¿²ÂÞ ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼III¡×¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¥¥ã¥ó¥×¡¢¥µ¥Þ¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¼ÖÃæÇñ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤Í§¿Í¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤¿¤È¤¤Î³Ý¤±ÉÛÃÄ¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËºÒ³²»þ¤Î¿²¶ñ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤Ç¤âµç¶þ´¶¤Î¤Ê¤¤Éý80Ñ¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ë¿²¤ÃÅ¾¤¬¤ë¤Ë¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤·¡£
¼«Âð¤Î¤ªÉÛÃÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¿²¿´ÃÏ¡¢¤È¤Ï¤Ç¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿²ÊÖ¤ê¤â¤¦¤Æ¤Á¤ã¤¦¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶»¸µ¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¡£Ìë¶õ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤«¤é¥µ¥Ã¤È¥¹¥Þ¥Û¤ò¼è¤ê½Ð¤½¤Ã¤È¡£
¤Þ¤À¾¯¤·¼¾ÅÙ¤Î»Ä¤ë½©¸ý¤Ç¤â¡¢¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤ò³«¤±¤ÐµÓÀè¤âÎÃ¤·¤¯ÊÝ¤Æ¤ë¤«¤â¡£
¥é¥¤¥È¤Ê³Ý¤±ÉÛÃÄ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ê°×Åª¤Ê¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤½¤¦¡£
Â¿¾¯±ø¤ì¤Æ¤â²¿¤Î¤½¤Î¡£ÀöÂõµ¡¤Ç´ÝÀö¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥±¥¢¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
²°³°¤Ç¤â¥µ¥¯¥Ã¤È¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¹©É×¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡Ä
¡Ö¿²ÂÞ ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼III¡×¤Ï¡¢¼ýÇ¼¤¹¤ëºÝ¤Ë¥º¥ì¤òËÉ¤¤¤Ç¥í¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡Ö¥í¡¼¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Î³ú¤ß¹þ¤ß¤òËÉ»ß¤¹¤ë¡Ö¥¸¥Ã¥×¥×¥í¡¼¡×¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ö¤¤Ã¤Á¤ç¤µ¤ó¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ°·¤¨¤Þ¤¹¡£
ÀìÍÑ¤Î»ý¤Á¼êÉÕ¤¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¤Ë¤ª¤µ¤á¤¿¾õÂÖ¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¤ª¤è¤½Ä¾·Â16cm¡ßÄ¹¤µ40cm¡£½ÐÀè¤ä¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¿²¤ÃÅ¾¤¬¤ë¤È¤¤ÎËí¤È¤·¤Æ¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
½ÅÎÌ¤ÏÌó890g¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤Û¤É½Å¤µ¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡Ê¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡Ë¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¥°¥ì¡¼¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¡ß¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¡ß¥¤¥¨¥í¡¼¡¢²÷Å¬²¹ÅÙÀßÄê¤Ï¡¢5¡î¡¢10¡î¡¢15¡î¤Î3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤ß¤äÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤¡¤Æ¡¢¤³¤Î½©¤Ï¡Ö¿²ÂÞ ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼III¡×¤ò·È¤¨¤Æ¡¢À±¤òÄ¯¤á¤ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡Á¡ª
