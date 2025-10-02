10時の日経平均は186円高の4万4736円、ＳＢＧが139.40円押し上げ 10時の日経平均は186円高の4万4736円、ＳＢＧが139.40円押し上げ

2日10時現在の日経平均株価は前日比186.05円（0.42％）高の4万4736.90円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は465、値下がりは1087、変わらずは61と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を139.40円押し上げている。次いで東エレク <8035>が118.69円、アドテスト <6857>が90.24円、ファストリ <9983>が24.24円、ディスコ <6146>が21.15円と続く。



マイナス寄与度は21.89円の押し下げでコナミＧ <9766>がトップ。以下、テルモ <4543>が18.86円、リクルート <6098>が15.86円、ソニーＧ <6758>が13.47円、バンナムＨＤ <7832>が13.33円と続いている。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、医薬品、ガラス・土石、金属製品と続く。値下がり上位には電気・ガス、その他製品、サービスが並んでいる。



※10時0分3秒時点



株探ニュース

