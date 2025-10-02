三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）は1日、30分拡大でスタート。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。民放GP帯の連ドラ脚本は2000年7月期のフジテレビ木曜劇場「合い言葉は勇気」以来となる。主演は菅田将暉、共演は二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波らと豪華キャストが顔を揃えた。

菅田は成功を夢見る演劇青年・久部三成役、二階堂はミステリアスなダンサー・倖田リカ役、神木は“三谷青年”をモチーフにした新人の放送作家・蓬莱省吾役、浜辺は渋谷にひっそりと佇む八分神社の巫女・江頭樹里役を演じる。

第1話は「ここは八分坂」。1984年（昭和59年）秋。蜷川幸雄に憧れる演出家の卵・久部三成（菅田将暉）は、路頭に迷っていた。あまりの横暴ぶりに、劇団から追放されてしまったのだ。あてもなく彷徨う久部が迷い込んだのは、怪しいアーケード街。ネオンが光るその商店街は「八分坂（はっぷんざか）」。渋谷駅から8分でたどり着くことからから八分坂と呼ばれている。無料案内所のおばば（菊地凛子）に誘われ、久部は「WS劇場」の扉を開く。そこは、遊び慣れていない久部には“ハードル”が高く…という展開。

久部はスナック「ペログリーズ」へ。三島由紀夫を愛読するダンサー・倖田リカ（二階堂ふみ）に悩みを相談しながら、痛飲（ハイボール4杯3600円）。テーブルチャージのナッツ（9万円）を食べてしまい、ぼったくりに遭う。

用心棒・トニー安藤（市原隼人）の出番。久部は「シェイクスピア全集7巻」を“人質”に取られた。

SNS上には「ボタン開けすぎw」「いや胸元w完全に前世八田殿」「無駄脱ぎw」「割ったビール瓶越しの胸筋に爆笑してしまった」「八田殿はなぜか脱いでいる市原隼人だったけど、トニーはわざと脱いでいる市原隼人だ」などの声が続出。反響を呼んだ。

八田殿とは、三谷氏が脚本を執筆した22年のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で市原が好演した常陸の御家人・八田知家。胸元をはだけた着こなし、肉体美が「セクシー八田」と話題を集めた。