それどこの？→ 実は【しまむら】なんです！ 高見えすんごい♡「新作バッグ」

秋コーデの相棒になるバッグを探しているなら、【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】の新作が狙い目かも。今回は新作アイテムから、ナチュラルな帆布のトートバッグと大人可愛いチャーム付きバッグをピックアップ。プチプラとは思えない洗練されたデザインで、高見えが狙えそう。ぜひチェックしてみて。

ナチュラルな風合いの2WAYトート

【しまむら】「倉敷帆布トートバッグ」\2,970（税込）

しっかりとした生地感が魅力の倉敷帆布を使用した2WAYトートバッグ。持ち手部分や取り外し可能なショルダーベルトのシャレ感ある配色デザインも、高見えをサポート。公式Instagramによると「多ポケットで整理整頓もすっきり」とのことで、デザインはもちろん使い勝手も良さそうです。

ふわふわのチャームが秋らしいアクセントに

【しまむら】「トートバッグ」\1,969（税込）

ふわふわとした毛足の長い素材のまんまるチャームがセットになった、シンプルなニットトート。無駄のない洗練されたフォルムで、1,000円台とは思えない高級感を醸し出します。きれいめにもカジュアルにもマッチしやすく、1つあればデイリーコーデで大活躍する予感。ブラックとベージュというシックなカラー展開も、大人女性には魅力的。好みのチャームを合わせて、アレンジをするのもおすすめ。

