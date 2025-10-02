8回にチザムJr.が四球で出塁→激走で勝ち越しの生還

【MLB】ヤンキース 4ー3 レッドソックス（日本時間2日・ニューヨーク）

ヤンキースは1日（日本時間2日）、本拠地で行われたレッドソックスとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦に4-3で勝利した。シリーズ成績を1勝1敗のタイに戻し、運命の第3戦に臨む。

前日は打線がわずか1得点に抑え込まれ、1-3で敗れた。負ければ終わりのこの日は初回2死からベン・ライス内野手の2ランで先制。しかし3回、先発のカルロス・ロドンがトレバー・ストーリー内野手に2点適時打を浴びて振り出しに戻った。

5回にジャッジの適時打で勝ち越しに成功するも、ロドンは6回にストーリーに同点ソロを被弾した。7回には連続四死球で走者を出し、ここで降板。2死からは吉田正尚外野手が代打で内野安打を放ち、レッドソックスが好機を得た。しかし、フェルナンド・クルーズ投手がこの日3打点のストーリーを打ち取った。

ヤンキース打線は何度もチャンスを作りながら一本が出なかったが、8回に2死からジャズ・チザムJr.内野手が四球で出塁。その後、オースティン・ウェルズ捕手の適時打の間にチザムJr.が爆走で生還し、薄氷の勝利を手にした。第3戦に勝利したチームは、ア・リーグ東地区を制したブルージェイズとの地区シリーズに挑む。（Full-Count編集部）