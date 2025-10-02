第1戦に続き球場で応援

【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間2日・ロサンゼルス）

ドジャース夫人会は1日（日本時間2日）インスタグラムを更新。本拠地で行われるレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦も観戦することを報告した。大谷翔平投手の妻、真美子さんの姿もある。

集合写真が投稿され、「GAME 2 WILDCARD SERIES… LETS FINISH IT（ワイルドカードシリーズ第2戦…決着をつけよう）」の文面が添えられた。球場近くで撮影されたとみられ、フレディ・フリーマン内野手ら主力選手の妻が勢ぞろいで声援を送る。後列に真美子さんが並んでいるほか、デーブ・ロバーツ監督の妻の姿もある。

ドジャース夫人会は前日30日（日本時間10月1日）の第1戦も、インスタグラムで観戦を報告。この投稿には、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のキルステン・ワトソンさんが「イケてる女性たち!!!」とコメントするなど、日米ファンから多くの声が寄せられた。

大谷は第1戦で、初回に1号先頭打者弾、6回に2号2ランを放ち、5打数2安打3打点と大暴れ。チームは地区シリーズ進出へ王手をかけている。（Full-Count編集部）