猫ちゃんの1日の様子を撮影してみると、そこには…。愛と癒やしで溢れる猫ちゃんの1日が大きな注目を集めています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で156万再生を突破し、「こんなにかわいい9時があるんだな」「なんでこんなに愛らしいんだろうね、猫って」といったコメントが寄せられています。

【動画：朝６時に起こしてきた猫→寝るまでの行動に密着してみたら…予想以上に『愛おしい日常』】

最高の目覚めから1日が始まる

YouTubeチャンネル『つなまよの親バカ日記』に登場したのは、猫の「つな」ちゃんと「まよ」ちゃん。飼い主さんが投稿したのは、つなちゃんのある1日の記録です。

この日は、朝6時に飼い主さんを起こしにきたつなちゃん。飼い主さんの顔の前まで来ると、可愛い「んにゃ」という声で起こしてくれたのだとか。急いで飛び起きたくなるほど、とっても可愛らしい声で癒やされます。

起きて飼い主さんにマッサージされたつなちゃんは、まよちゃんと朝からニャンプロしたり、お利口さんにブラッシングや爪切りをされたり。朝から活発に動き回ったところで、10時くらいから飼い主さんのカバンの中で三度寝を始めたそうです。

パパの帰宅が待ち遠しい

その後は12時に起きたそうですが、すぐさま四度寝。お昼に四度寝もできるなんて、羨ましい限りです…！

その後、パパさんが14時に外出すると、律儀にお見送りしたつなちゃん。しかも、16時までひたすら玄関でパパさんの帰りを待っていたのだとか。パパさんへの並々ならぬ愛が伝わってきます。

その後は途中でママさんと遊んだりもしましたが、19時にパパさんが帰宅すると、つなちゃんはちゃんと玄関でお出迎えしたそう。帰宅後すぐにパパさんに抱っこされると、とても嬉しそうな表情で甘えていたそうです。つなちゃんがずっと待っていてくれて、パパさんも嬉しかったことでしょう。

ニャンプロで事件もあったけど、最高の1日だった

夜になって夜ご飯を食べた後は、朝と同様にまよちゃんとニャンプロを開始。ところが、目測を誤ってしまったのか、つなちゃんはキャットタワーから勢いよく落下してしまったのだとか。落ちていったつなちゃんを見つめるまよちゃんの表情が面白くて、思わず笑ってしまいました。

そして、21時半にはベッドに入り、つなちゃんは就寝。21時台に寝るなんて、とっても健康的で素晴らしいですね。終始可愛くて愛おしい1日を過ごしていた、つなちゃんなのでした。

投稿を見た視聴者からは、「何気なく玄関近辺でずっと待ってるの尊い...」「リュックの中で寝るの可愛すぎ」「この動画には愛しかない」「夜活プロレスでつなが落下してった時の「ええ…？」って感じのまよの顔好き」など、たくさんのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『つなまよの親バカ日記』では、他にもつなちゃん・まよちゃんの1日の様子などが投稿されており、見ているだけでたくさんの癒やしを貰えます。

つなちゃん、まよちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

