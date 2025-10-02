机で作業をしようとしたら猫がネコハラをしてきて…？ネコハラ対策に奮闘する飼い主さんとマイペースな猫の姿がかわいすぎると話題で、動画は28万再生を突破。「めっちゃおもしろい！w」「優しい猫ちゃんですね」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

【動画：ノートの上に乗って『作業を邪魔してきた猫』に……】

ネコハラ案件

Instagramアカウント『happyolivestudio』に投稿されたのは、机で作業をしたい飼い主さんの邪魔をしてくる猫の様子です。動画に登場するのは、グレーと黒の縞模様を持つふわふわな毛並みの猫ちゃん（女の子）。

この日、飼い主さんが机で日記を書こうとしたところ、猫ちゃんが日記帳の上にデーンと乗って休んでいたのだそうです。猫ちゃんは近づいてくる飼い主さんを一瞬だけちらりと見上げたものの、その場を動く気は一切なく、またすぐにリラックスモードに戻ってしまったのだとか。

“おとり作戦” 始動

飼い主さんは猫ちゃんの気を引くために、別のノートを“おとり”として持ってきて、隣にすっと置いてみたといいます。しかし、猫ちゃんは新たなノートには目もくれず、ずっと寝そべったままだったそうです。

飼い主さんが猫ちゃんをつんつんと指でつついてみると、「ニャッ」とひと鳴きして、軽く怒られてしまったとのこと。

次は “贈り物作戦”

“おとり”がダメなら次は“贈り物”だということで、飼い主さんは猫ちゃんが好きそうな薄い紙で気を引く作戦を決行されたといいます。猫ちゃんの目の前で“贈り物”の紙をひらひら動かしながら“おとり”のノートの方へ誘導すると、ついに猫ちゃんが場所を移動してくれたのだとか。

紙をちょいちょいと弄んだあと、猫ちゃんは新しいノートの上で腰を落ち着けてくれたのだそう。作戦がうまくいって喜んだのも束の間、猫ちゃんが机を占拠しているという状況は変わらないため、飼い主さんはとても狭いスペースで日記を書かなければいけなかったとのことでした。

投稿には、「本当の母と娘のやり取りみたい」「猫って紙が好きだよね」「めちゃくちゃかわいい」「おとり作戦はいいアイディア」など、たくさんのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『happyolivestudio』では、この他にも猫のかわいい姿をたくさん観ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「happyolivestudio」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

