【仰天野球㊙史】#36

【仰天野球㊙史】負けてから没収試合→勝利認定、おかげで初優勝した“お化け実話”

投手の「究極の夢」は完全試合。過去16人が達成しているが、監督不在の試合で大記録という唯一の体験者がロッテの八木沢荘六（作新学院-早大）だった。

1973（昭和48）年10月10日、杜の都・仙台での太平洋戦。ダブルヘッダーの第1試合に先発した八木沢はスコア1-0で快挙を成し遂げた。投球数94、内野ゴロ7、内野フライ3、外野フライ11、三振6。制球抜群で3ボールが一度もなかった史上初の技巧でもあった。

当時のロッテ監督は“黄金の左腕”こと400勝投手の金田正一。この年から指揮を執り、派手なパフォーマンスでパ・リーグの観客動員増の立役者になった。記録達成は前後期2シーズン制の後期での消化試合。金田はなぜベンチにいなかったのか。

表向きは「歯痛で医者通い」が理由だったけれど、関係者の間では「遠い仙台での消化試合だから……」と疑惑の声も。相手の監督は“神様仏様”の稲尾和久、投手はのちに251勝の東尾修。豪華な顔触れだった。

リリーフ登板が多かった八木沢は試合前まで6勝1敗。勝率1位のタイトルの可能性があった。条件は規定投球回数。それをクリアするのに先発したのだが、実は第2試合の先発予定だった。第1試合先発の村田兆治が「寝違え首痛」で回避したため、繰り上げ登板となった。7勝の勝率1位は最少勝利。しかもプロ入り7年目で初の完封勝利が完全試合。「歯痛」と「寝違え」が超と珍の字をつけた“超珍奇跡”の出来事を生んだのだ。

八木沢は栃木県今市市（現・日光市）の市長の息子。作新学院高時代は「1日300球の投げ込み」と後年語っており、それが62年の選抜大会優勝につながった。早大でも24勝を挙げ、3度の優勝に貢献。他校の監督が投手に「八木沢を見習え」と命じたほど、理想の投球フォームを身に付けていた。

この年のプロ野球は話題満載だった。ロッテは本拠地球場がなく、仮フランチャイズの仙台をはじめ後楽園、神宮、川崎、静岡などで主催試合を消化。“ジプシー球団”と呼ばれた。

王貞治が初の三冠王を獲得した巨人は9連覇。日本シリーズで対戦した南海は野村克也のプレーイングマネジャーが注目された。その南海は前期優勝してプレーオフで後期優勝の阪急に勝ったのだが、後期の対阪急戦は13試合で12敗1分け、「死んだふり勝利」といわれた。

「六よ、完全試合の投手は大成せんのや。気ぃつけや」

八木沢は金田からそう“金田節”の祝福を受けたそうである。

確かに最初に達成した巨人の藤本英雄（通算200勝）は晩年だったし、その後は金田のほぼ指摘通りだったが、68年に達成した広島の外木場義郎だけはプラス2度のノーヒットノーランをやっているから別格だった。最も新しい達成者は2022年、八木沢の後輩にあたるロッテ佐々木朗希。ドジャースに入団したものの期待外れ状態。金田が健在なら、どんな“語録”が飛び出しただろうか。

（菅谷齊／東京プロ野球記者OBクラブ会長）