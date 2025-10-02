【ＮＰＢきょうのみどころ】阪神・佐藤輝が両リーグ唯一の１００打点到達か 阿部慎之助、村上宗隆、牧秀悟に続く
☆阪神―ヤクルト（１８：００・甲子園）阪神＝才木、ヤクルト＝青柳
阪神は２日、レギュラーシーズン最終戦でヤクルトと対戦する。阪神の主砲・佐藤輝は今季ここまで９９打点。１００打点まであと１と迫っている。現在セの打点２位が８９で、チームメートの森下。パの打点トップもレイエス（日本ハム）で１試合を残して９０。現実的に１００打点到達の可能性があるのは佐藤輝１人だけだ。ちなみに昨年の両リーグの打点トップは９９の山川（ソフトバンク）だった。過去に両リーグでシーズン１人だけの１００打点到達した打者は以下の通り。
年 打 者 （所属） 打 点
５１ 青田 昇 （巨人） １０５
５７ 中西 太 （西鉄） １００
６０ 山内 一弘 （大毎） １０３
６１ 山内 一弘 （大毎） １１２
６２ 野村 克也 （南海） １０４
７４ 王 貞治 （巨人） １０７
８７ ブーマー （阪急） １１９
９２ シーツ （大洋） １００
９３ ブライアント（近鉄） １０７
９５ 江藤 智 （広島） １０６
１２ 阿部慎之助 （巨人） １０４
２２ 村上 宗隆（ヤクルト）１３４
２３ 牧 秀悟（ＤｅＮＡ）１０３
２３年の牧以来２年ぶりとなるが、阪神は今まで１人もいない。唯一の１００打点打者として阪神初の名を刻めるか。
（その他のカード）
☆オリックス―西武（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝曽谷、西武＝与座