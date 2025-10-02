☆阪神―ヤクルト（１８：００・甲子園）阪神＝才木、ヤクルト＝青柳

　阪神は２日、レギュラーシーズン最終戦でヤクルトと対戦する。阪神の主砲・佐藤輝は今季ここまで９９打点。１００打点まであと１と迫っている。現在セの打点２位が８９で、チームメートの森下。パの打点トップもレイエス（日本ハム）で１試合を残して９０。現実的に１００打点到達の可能性があるのは佐藤輝１人だけだ。ちなみに昨年の両リーグの打点トップは９９の山川（ソフトバンク）だった。過去に両リーグでシーズン１人だけの１００打点到達した打者は以下の通り。

年　　打　　　者　（所属）　打　点

５１　青田　　昇　（巨人）　１０５

５７　中西　　太　（西鉄）　１００

６０　山内　一弘　（大毎）　１０３

６１　山内　一弘　（大毎）　１１２

６２　野村　克也　（南海）　１０４

７４　王　　貞治　（巨人）　１０７

８７　ブーマー　　（阪急）　１１９

９２　シーツ　　　（大洋）　１００

９３　ブライアント（近鉄）　１０７

９５　江藤　　智　（広島）　１０６

１２　阿部慎之助　（巨人）　１０４

２２　村上　宗隆（ヤクルト）１３４

２３　牧　　秀悟（ＤｅＮＡ）１０３

　２３年の牧以来２年ぶりとなるが、阪神は今まで１人もいない。唯一の１００打点打者として阪神初の名を刻めるか。

（その他のカード）

　☆オリックス―西武（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝曽谷、西武＝与座