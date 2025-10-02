☆阪神―ヤクルト（１８：００・甲子園）阪神＝才木、ヤクルト＝青柳

阪神は２日、レギュラーシーズン最終戦でヤクルトと対戦する。阪神の主砲・佐藤輝は今季ここまで９９打点。１００打点まであと１と迫っている。現在セの打点２位が８９で、チームメートの森下。パの打点トップもレイエス（日本ハム）で１試合を残して９０。現実的に１００打点到達の可能性があるのは佐藤輝１人だけだ。ちなみに昨年の両リーグの打点トップは９９の山川（ソフトバンク）だった。過去に両リーグでシーズン１人だけの１００打点到達した打者は以下の通り。

年 打 者 （所属） 打 点

５１ 青田 昇 （巨人） １０５

５７ 中西 太 （西鉄） １００

６０ 山内 一弘 （大毎） １０３

６１ 山内 一弘 （大毎） １１２

６２ 野村 克也 （南海） １０４

７４ 王 貞治 （巨人） １０７

８７ ブーマー （阪急） １１９

９２ シーツ （大洋） １００

９３ ブライアント（近鉄） １０７

９５ 江藤 智 （広島） １０６

１２ 阿部慎之助 （巨人） １０４

２２ 村上 宗隆（ヤクルト）１３４

２３ 牧 秀悟（ＤｅＮＡ）１０３

２３年の牧以来２年ぶりとなるが、阪神は今まで１人もいない。唯一の１００打点打者として阪神初の名を刻めるか。

（その他のカード）

☆オリックス―西武（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝曽谷、西武＝与座