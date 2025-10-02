解散した「ＴＯＫＩＯ」元メンバー・山口達也さんの長男・高澤笑大郎の最新ビジュアルが公開された。

プロダンスリーグ「Ｄ．ＬＥＡＧＵＥ（Ｄリーグ）」に参戦するチーム「ＬＤＨ ＳＣＲＥＡＭ」の公式インスタグラムが２日までに更新され、「ＮＥＷ ＶＩＳＵＡＬ」とメンバーの最新ショットがアップ。その中でニット帽、カラフルなジャケットを着こなした笑大郎のショットが掲載された。

笑大郎は「もう少しでＤ．ＬＥＡＧＵＥが始まりますね！緊張もありますが、それ以上にワクワクでいっぱいです」とつづり、「ハワイから引っ越してから、素敵な出会いや貴重な経験、そしてたくさんの幸せな時間を感じることができました。これからも皆さんと一緒に思い出を重ねていけるのがとても楽しみです！これからも笑顔で、精一杯頑張ります！」と意気込みをコメント。

フォロワーは「めちゃめちゃカッコイイ」「まじカッコよすぎ」「どんどんカッコよく」「何頭身！？顔小さいー」「完璧すぎる」「モデルさんみたい」「また垢（あか）抜けましたね」「いけめーーーーん」と進化を絶賛した。

「ＬＤＨ ＳＣＲＥＡＭ」は、ＥＸＩＬＥのＮＡＯＴＯがディレクターを務めるダンスチーム。１７歳の笑大郎は７月に行われたオーディション最終審査に合格し、今後は同事務所と所属契約をしてチームの一員として活動することが決まっている。ネットでは「パパにそっくり」と父に似た雰囲気が注目を集めていた。