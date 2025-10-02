94カ国を旅した“旅ドル”で作家の歩りえこ（44）が1日、自身のインスタグラムを更新し、手術の日程が決まったことを報告した。

先月28日の投稿で、大腸がんへのり患を報告した歩。この日は「今日は丸一日、手術に向けての診察＆検査デーでした」と記した。

「この数日間、手術日や術式が決まらなくて寝不足＆ストレスMAXだったけど…」としつつ「やっと決定！ 手術箇所：直腸 手術日：10月末 入院：約2週間 担当医：経験充分なドクター 手術方法：日本に15台しかないダヴィンチ君（ロボット手術） これで『子供の預け先どうする問題』にも具体的に動ける 不安の半分くらいは減った気がする〜！」とつづった。

「もちろんまだ1ヶ月あるけど…心はだいぶ落ち着きました」と歩。「癌（がん）との戦いはメンタル勝負 手術に向けて、栄養しっかり、身体と心に優しい生活を心がけます」と記した。

「そしてお金のことは…今考えたら胃がキリキリするので、とりあえず『なんとかなる精神』で乗り切ろう あー、手術までの1ヶ月、長いな〜 でもまずは早めに手術日が決まってよかった！」とした。

ハッシュタグでも「#直腸手術」「#ロボット手術」「#ダヴィンチ」「#不安半分」「#前向き」「#笑う門には福来たる」と添えた。

2014年に台湾人の会社員男性と結婚。15年に第1子女児、16年に第2子男児を出産。17年に離婚した。

14年にベストセラーになった世界一周本「ブラを捨て旅に出よう〜貧乏乙女の世界一周旅行記〜」が2020年、女優・水原希子主演によりHuluでドラマ化された。先月28に大腸がんを公表し、父と兄も同じ病気を乗り越えていることも明かした。