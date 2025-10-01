とちぎテレビ

宇都宮市中心部と真岡鐵道の茂木駅を結ぶＪＲバスが３０日、８８年の歴史に幕を閉じました。戦前から運行され、３７キロの長距離バスとして独特の雰囲気のあった路線バスの最後の１日を追いました。

朝６時２０分の茂木駅、この日宇都宮に向かう始発便は、「運行最終日の始発便」でもあります。始発便の茂木駅からの乗客はひとりもいませんでした。

このバス路線は、水戸と宇都宮から２文字を取り「水都西線(すいとさいせん)」という名称がついています。鉄道の敷設を想定していた地域に、開通までの「つなぎ」として戦前の１９３７年(昭和１２)開設され、今年で８８年の歴史を誇ります。

茂木駅に併設されているそば屋さん。店を切り盛りする佐藤和子さんは、１８歳から３４歳(昭和５９年)まで、この路線バスの車掌を務めていました。夫の恒行さんも国鉄バスの運転手。佐藤さんはたくさんの写真を所有していました。

（佐藤和子さん）「茂木駅からは朝５分おきで発車し、宇都宮に向かう高校生で椅子は茂木駅の時点で満席でした」「発車願います！停車願います！の合図をしていましたよ」

利用客の減少でピリオドを打つことになった水都西線。ＪＲバスの路線はＬＲＴに接続するように再編されました。８８年前に成し得なかった鉄道の開通が、ＬＲＴとなって実現したとも言えます。

また市貝町や茂木町から宇都宮方面へ向かう交通手段として、デマンドタクシーが芳賀町のＬＲＴトランジットセンターから運行され、バス路線廃止の影響を最小限にしようとしています。

その一方で、国鉄時代から続いたJR宇都宮駅を発着するＪＲバスは、今回でついに役目を終えました。１８時過ぎ、８８年間利用者の足となった水都西線は宇都宮駅を発車し、歴史に幕を下ろしました。