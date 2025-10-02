◇米女子ゴルフツアー ロッテ選手権 第1日（2025年10月1日 米ハワイ州 ホアカレイCC＝6566ヤード、パー72）

第1ラウンドが行われ、岩井明愛（23＝Honda）が9バーディー、1ボギーの64をマークし、ホールアウト時点で単独首位に立った。

WOWOWのインタビューでは「2週間前と比べてドライバーが凄く良くなって、パットも凄く良かったので、スコアを作れた」と満足そうに話した。

妹の岩井千怜、馬場咲希と同組でインから出て10番、パー5の11番でともに2メートル前後につけて連続バーディー発進。15番と18番でも伸ばし折り返すと、1番でもバーディーを奪い2度目の連続バーディー。

さらに4番では4メートルを沈めて、5番は奥1メートルにつけて3度目の連続バーディー。7番と8番でも3〜4メートルのチャンスを生かし4度目の連続バーディー。9番は3パットで唯一のボギーを叩いたが64の好スコアで回った。

クローガー・クイーンシティー選手権で6試合ぶりに予選落ちを喫し、悪天候で中止となった2週間前のアーカンソー選手権も初日86位と出遅れるなど少し調子を落としていた。ハワイに入ってからはサーフィンに挑戦するなどリフレッシュを図った。

「初めてのハワイで、早く入ってサーフィンをやったんだけど凄く楽しくて。もう1回やりたい気持ちがある」と笑顔で話した。

初出場の大会で8月のポートランド・クラシック以来のツアー2勝目に向けて好発進した。岩井明は「明日も自分らしいゴルフで（観客を）楽しませたい」と明るい表情で抱負を語った。