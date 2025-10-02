◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第２戦 ドジャース―レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ＮＢＡレイカーズの八村塁（２７）がドジャース・大谷翔平投手（３１）の応援に駆けつけた。

ドジャースは１日（日本時間２日）、ワイルドカードシリーズ第２戦となる本拠地・レッズ戦を迎える。大谷は「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ね、先発マウンドには山本由伸投手（２７）が立つ。

試合を前に球団は公式インスタグラムを更新。ドジャースのユニホームを着用した身長２０３センチの八村と１９１センチの大谷が肩を組んだ２ショットをアップ。ともにロサンゼルスに本拠を置くスポーツ界のスターだ。

大谷の妻・真美子さんは元バスケットボール選手。昨年１２月には夫婦でレイカーズの試合を観戦していた。

この投稿には「大谷さんが小さく見える！」「やっぱり八村塁くんって大きいんだ！？と改めて認知」「ドジャースもレイカーズも頑張れ」「日本の誇り」「大谷を小さく見せる男！」「２人ともカッコいいね」「日本の宝」「やっぱり八村デカい」などと驚きの声が上がっている。