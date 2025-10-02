IOC¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÁª¼ê¤Ë¾©³Ø¶â¡¡¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ø¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹¶·â¤Ç
¡¡¡Ú¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Ï1Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥í¡¼¥¶¥ó¥Ì¤Ë¤¢¤ëËÜÉô¤Ç¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼²ñÄ¹¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤¬²ñ¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ø¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹¶·â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢2026Ç¯°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ä28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ê¤É¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÁª¼ê¤Ø¤Î¾©³Ø¶â¤ò»Ùµë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²¤½£¤Ç¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹ñºÝÂç²ñ»²²Ã¶Ø»ß¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤â°ìÉô¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢IOC¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¹ñÆâ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤¬¡Ö¸ÞÎØ±¿Æ°¤ÎÃæ¤ÇÊ¿ÏÂÅª¤Ë¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£