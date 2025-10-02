歌手の浜崎あゆみ（47）が10月1日、Instagramを更新。リハーサル中の様子や、avexの松浦勝人会長から送られてきたという写真を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】リハーサル動画や息子の写真

これまでInstagramで、仕事現場でのオフショットのほか、息子たちに作ったワンプレートごはんや、ゲームをする息子の姿などプライベートについても発信している浜崎。2025年9月20日の更新では、アジアツアーの大阪公演で松浦会長と円陣を組む様子を公開し、「あゆとマサの2人で1つ感大好き」「なんかデビュー当時を思い出すような感じだね」などと話題になっていた。

リハーサル中の姿に絶賛の声「ナチュラルメイクのあゆ可愛すぎる」

10月1日の投稿では、真剣な表情でたたずむ姿やリハーサル動画などを披露している。

「きょうは早朝から9時間ノー休憩、全員のキャパが限界1ミクロン手前まできてました...が、そんな時こそ爆発的なチームワークを発揮するのが一座なんだよなぁ。頭が下がります」

さらに、「最後に、あゆ食べちゃったとマサから送られて来た平和な写真で終了」と松浦会長から届いた鮎の写真も公開した。

浜崎の投稿にファンからは、「ナチュラルメイクのあゆ可愛すぎる」「あゆの真剣な顔ほんっとたまらんね」「最後の鮎シュール。マサさん写真送ってくるのかわいい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）