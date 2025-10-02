バッグ好き必見♡TLE「Kabocha Bag」リニューアルで再登場
TLE（the leather edit.）の人気バッグ「Kabocha Bag」がリニューアルして登場♡ 柔らかなラムレザーとメルトンウールの2素材で展開され、どちらも巾着デザインの愛らしいフォルムが魅力です。レザータイプはBeigeとBlack、ウールタイプはGreen、Yellow、Sky、Lavenderのカラー展開で、秋冬のコーディネートにぴったり♪
ラムレザータイプで上品なカジュアルスタイル
Kabocha Bag（lamb leather 100%）
柔らかなラムレザー素材のKabocha Bagは、BeigeとBlackの2カラー展開。結ぶリボンやステッチ入りのレザーネームタグがアクセントになり、手持ちでも肩掛けでもアレンジ自在♡
価格は39,600円（税込）で、タイムレスなデザインは日常をちょっぴり特別に彩ります。
メルトンウールタイプで秋冬の彩りを
Kabocha Bag（Wool 96%, Nylon 4%）
メルトンウール素材のバッグは、Green、Yellow、Sky、Lavenderの4色展開。
柔らかな質感とパステルカラーで、秋冬のコーディネートに優しいアクセントを添えます♡ 結ぶリボンとレザーネームタグがエッジを効かせ、価格は19,800円（税込）。
手軽に季節感を楽しめるアイテムです。
Kabocha Bagで日常を彩る♡
TLEの「Kabocha Bag」は、柔らかなラムレザー39,600円（税込）とメルトンウール19,800円（税込）の2素材で登場。どちらも巾着デザインでリボンとレザーネームタグがアクセントになっています♡
カジュアルスタイルにも秋冬コーデにも馴染む、タイムレスで愛らしいバッグは、日常を彩るアートピースのような存在。公式サイトでチェックしてみてください♪