バッグ好き必見♡TLE「Kabocha Bag」リニューアルで再登場

TLE（the leather edit.）の人気バッグ「Kabocha Bag」がリニューアルして登場♡ 柔らかなラムレザーとメルトンウールの2素材で展開され、どちらも巾着デザインの愛らしいフォルムが魅力です。レザータイプはBeigeとBlack、ウールタイプはGreen、Yellow、Sky、Lavenderのカラー展開で、秋冬のコーディネートにぴったり♪

ラムレザータイプで上品なカジュアルスタイル



Kabocha Bag（lamb leather 100%）

柔らかなラムレザー素材のKabocha Bagは、BeigeとBlackの2カラー展開。結ぶリボンやステッチ入りのレザーネームタグがアクセントになり、手持ちでも肩掛けでもアレンジ自在♡

価格は39,600円（税込）で、タイムレスなデザインは日常をちょっぴり特別に彩ります。

メルトンウールタイプで秋冬の彩りを



Kabocha Bag（Wool 96%, Nylon 4%）

メルトンウール素材のバッグは、Green、Yellow、Sky、Lavenderの4色展開。

柔らかな質感とパステルカラーで、秋冬のコーディネートに優しいアクセントを添えます♡ 結ぶリボンとレザーネームタグがエッジを効かせ、価格は19,800円（税込）。

手軽に季節感を楽しめるアイテムです。

Kabocha Bagで日常を彩る♡



TLEの「Kabocha Bag」は、柔らかなラムレザー39,600円（税込）とメルトンウール19,800円（税込）の2素材で登場。どちらも巾着デザインでリボンとレザーネームタグがアクセントになっています♡

カジュアルスタイルにも秋冬コーデにも馴染む、タイムレスで愛らしいバッグは、日常を彩るアートピースのような存在。公式サイトでチェックしてみてください♪