地区V後のシャンパンファイトでカーショーが放った“名言”

【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間2日・ロサンゼルス）

ドジャースは1日（日本時間2日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦に臨む。勝てば地区シリーズ進出が決まる一戦。試合前の会見に登場したエンリケ・ヘルナンデス内野手が手にしていた“逸品”が「最高すぎるぜ」「めっちゃ欲しいいいい！」と米ファンを虜にしている。

キケの愛称で知られるE・ヘルナンデスはこの日「7番・左翼」で先発出場。試合前会見には青いTシャツ姿で登場した。ドジャースの練習着……かと思われたが、よく見ると英語に加えて、ゴーグル、Tシャツ、パンツにバツ印がついたイラストが添えられていた。

シャツに書かれた文字は「パンツだってほとんどいらないよ！」。思い出すファンもいるだろう。9月25日（同26日）にドジャースが地区優勝を決めた後のシャンパンファイト、クレイトン・カーショー投手が「シャツなんかいらないよ！ ゴーグルもいらないし、シャツもいらない！ パンツだってほとんどいらないよ！」と発した“名言”をイジッたTシャツだ。

地区優勝からわずか7日で商品化がされたようだ。地元メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン氏は「キケ・ヘルナンデスが『パンツだってほとんどいらないよ！』シャツを着てるよ」と泣き笑いの絵文字を添えて投稿すると、ドジャース専門メディア「ドジャーブルー」は「もしキケが着ている『Hardly Want Pants』のシャツを探しているなら、いいニュースです！」として販売先のリンクも添えた。

今季限りでの現役引退を表明しているカーショーの“名言”がグッズ化されたことを知り、ファンも大興奮。「OMG！」「すごい欲しい」「WoW」と反響が広がっている。（Full-Count編集部）