球団公式SNSが投稿

【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間2日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、レッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に「1番・指名打者」で先発出場する。試合前にドジャース公式SNSはNBAレイカーズに所属する八村塁との2ショットを投稿した。

あまりに存在感抜群の1枚だ。練習着の大谷が右手を回したのは、八村だった。白のドジャースユニホームを着用し、右手でグッドサイン。白い歯を見せてカメラに映っている。ポストシーズンの観戦に訪れたのかもしれない。

八村は昨年もドジャースがポストシーズンに進出すると、米スポーツ局「ESPN Los Angeles」の投稿で「大谷さん、こんにちは。プレーオフ頑張ってください」と呼びかけていた。また大谷も昨年12月、真美子夫人とともに八村の試合を応援に駆け付けていた。

大谷は球団公式HPによれば身長6フィート3インチ（約190センチ）、八村は6フィート8インチ（約203センチ）。ともに屈強な肉体を見せている。（Full-Count編集部）