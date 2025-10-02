スタンフォード・ブリッジ帰還で熱烈な歓迎！ 相思相愛なモウリーニョとチェルシーの関係、英国人記者が語る“スペシャル・ワン”の魅力【現地発】
９月30日、私はスタンフォード・ブリッジで開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第２節チェルシー対ベンフィカのゲームを取材した。
この一戦の注目は、かつてチェルシーを率い、９月からベンフィカの指揮を執るジョゼ・モウリーニョ監督の帰還だ。彼はチェルシーで３度のプレミアリーグ優勝を果たすなど多くのタイトルを獲得。今もなお、ブルーズでは熱烈に愛されている。
そしてクラブやファンだけでなく、CLの前日記者会見に出席した際には多くのメディアからも歓迎を受けていた姿が印象的だった。
会見終了後、彼は48年間チェルシーで働くベテラン広報のテレサ・コネリー氏と抱擁を交わし、数分間語り合って再会を心から喜んでいた。この光景はまさにモウリーニョらしい思いやりと気配りである。
そしてモウリーニョは自身がチェルシーファンだと公言している。スタンフォード・ブリッジの近くに自宅を構えており、街を散歩する姿も頻繁に目撃されている。
また、イギリス在住のジャーナリストの友人から聞いた話によると、モウリーニョがフェネルバフチェ時代に、Zoomを通じて記者数名によるインタビューの機会があったという。
トルコ時間の午前９時、つまりイギリス時間で午前７時開始だった。Zoomが接続されて画面が映ると、モウリーニョはシャツを脱いだ状態でベッドに横たわっており、その姿のままインタビューに応じたんだそうだ。
それもまた、モウリーニョらしい。彼は“スペシャル・ワン”とも称されるが、実に人間味がある。彼の魅力の１つだ。
そんななか、古巣チェルシーとのゲームは、17分のリチャルド・リオスがオウンゴールで１点のビハインドを負うと、そのまま０−１で敗れた。しかし試合後、両チームのサポーターからは“モウリーニョ”の大合唱。少し不思議な光景ではあったが、それこそが、彼がファンに与える影響力なのだ。
著者プロフィール
スティーブ・マッケンジー（Steve Mackenzie）／1968年６月７日、ロンドン生まれ。ウェストハムとサウサンプトンのユースでプレー経験がある。とりわけウェストハムへの思い入れが強く、ユース時代からのサポーター。スコットランド代表のファンでもある。大学時代はサッカーの奨学生として米国で学び、1989年のNCAA（全米大学体育協会）主催の大会で優勝した。現在はエディターとして幅広く活動。05年には『サッカーダイジェスト』の英語版を英国で出版した。
