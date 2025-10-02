『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が9月26日に放送され、内定取り消し危機の依頼者が、カオスな状態の自宅で重要書類を探す様子が描かれた。

【映像】カオス状態の部屋の様子（実際の映像）

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「内定取り消し！？提出書類が行方不明」は、東京都の男性（34）から寄せられた次のような依頼だ。

『探偵さん、突然ですが助けてください。私は子供の頃から出版業界への憧れを持ち、大学卒業後、就職活動をしていたもののなかなかうまくいかず、フリーライターとして活動していました。しかし、先月やっと就活が実り、憧れの出版社へ10年越しの就職が決まりました。ですが、ここで大きな問題が発生しました。会社に提出する書類である年金手帳、雇用保険者証、印鑑が見つからないのです。家のどこかにあるのはわかっているのですが、全く見当たりません。というのも、私は片付けがとても苦手で、物が溢れ返っており、さらには収集癖があり、パンフレットや本といった紙類を購入しては溜め込みがちで、家の中は本の山と紙束の入った段ボールが積まれており、もはや地層と化しています。入社日まで残りわずか。このままでは提出に間に合うかどうか…。どうか一緒に探していただき、私を無事就職させていただけないでしょうか。よろしくお願いします』

依頼を受け、間寛平探偵が依頼者の元へ。自宅には段ボール箱や本に雑誌、さらには酒の空瓶などが散乱しており、間探偵は「めちゃくちゃやん」と驚きを隠せない様子だった。依頼者はフリーライターであり、本が好きで無限に買ってしまうことや、片付けが苦手であることを明かした。また、お酒の空瓶に関しても、ラベルを集めるのが趣味で、剥がすのが面倒になり溜まってしまったという。

間探偵は、まずは「いらんもんちょっと捨てていこうや」と提案し、不要なものを捨てながら捜索を開始。依頼者によると、重要書類は仕事道具の置いてある場所ではなく、「本棚の下の辺り」や「段ボールの山」にある可能性が高いという。

捜索中、依頼者は重要書類が本と本の間に挟まっている可能性があることを示唆し、その直後、雇用保険者証が本の間から見つかった。さらに、ゴミの中から印鑑も見つかり、残るは年金手帳のみとなった。

依頼者は汗だくになりながら必死に捜索を続け、ついに最後の年金手帳を発見。無事、提出書類がすべて揃ったことで、依頼者は「やった。就職できる」と歓喜。最終的にトラック1台分のゴミを出すこととなった。

間探偵によると、今回の件を機に「あれから依頼者は掃除機を買って、掃除をするようになった」ことが明かされ、スタジオからは「掃除機なかったんかい」とのツッコミが入った。