テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２日、ドジャース・大谷翔平投手が３０日（日本時間１０月１日）にポストシーズン初戦のワイルドカードシリーズ第１戦、本拠地・レッズ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、先頭弾を放つなど２本塁打を放ち、チームの快勝に大きく貢献したことを報じた。

初戦を制したドジャースは、フィリーズが待つ地区シリーズ進出に王手をかけた。

大谷の２本塁打にコメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「この２本…１本、レギュラーシーズンにもっていってくれりゃぁって感じ」と明かした。

続けて「聞いたら大谷さん登板するとしても３日目っていうことじゃない？今日、（先発は）山本（由伸（さんだから。それ最初から決まっていたとすると、前の投球から中８日なんですよ。そうすると、あれ休む必要あったのかな？ってやっぱり思うんだよね」とし「この調子がずっと続いていることを考えると、あの休んだ１日出てたら１本打ったんじゃないかなと思うんだよね」と明かし、出ていたら「ホームラン王なんですよ」と漏らしていた。