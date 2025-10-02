日本代表と対戦するブラジル代表メンバーが発表 ビニシウスが復帰 14日に味スタで
ブラジル・サッカー連盟は1日、日本代表と14日に味の素スタジアムで対戦する今月のアジア遠征に向けた代表メンバー26人を発表した。
RマドリードのFWビニシウスが復帰した一方でパリSGのDFマルキーニョス、リバプールのGKアリソン、バルセロナのFWラフィーニャは負傷のため招集を見送られた。10日に韓国代表とも対戦する。
【ブラジル代表メンバー】
▼GK
・エデルソン（フェネルバフチェ）
・ベント（アルナスル）
・ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）
▼DF
・カルロス・アウグスト（インテル・ミラノ）
・ミリタン（Rマドリード）
・カイオ・エンリケ（モナコ）
・バンデルソン（モナコ）
・ドグラス・サントス（ゼニト）
・ファブリシオ・ブルーノ（クルゼイロ）
・ガブリエル（アーセナル）
・ベラルド（パリSG）
・ウェズレイ（ローマ）
▼MF
・アンドレ（ウォルバーハンプトン）
・ギマランイス（ニューカッスル）
・ジョエリントン（ニューカッスル）
・カゼミロ（マンチェスターU）
・ジョアン・ゴメス（ウルバーハンプトン）
・パケタ（ウェストハム）
▼FW
・エステバン（チェルシー）
・マルチネリ（アーセナル）
・イゴール・ジェズス（ノッティンガムF）
・ルイス・エンリケ（ゼニト）
・マテウス・クーニャ（マンチェスターU）
・リシャルリソン（トッテナム）
・ロドリゴ（Rマドリード）
・ビニシウス（Rマドリード）