土屋鞄から新ランドセルブランド「デプソア」誕生　同社史上最軽量モデルが登場

土屋鞄製造所が、タフで機能的な新ランドセルブランド「デプソア（depsoa）」を立ち上げた。2027年入学者用から展開し、現在はランドセルカタログの請求を受付中。2026年2月10日から販売する。

デプソアのコンセプトは、「Beyond Function─感じるままに、進め」。高い耐久性を叶えた頑丈なボディに、自由な動きを妨げない軽さと機能性を融合させ、子どものアクティブな日常をサポートする。直営店は、2026年1月に中目黒にオープンを予定している。

ラインナップは、ポリエステルと人工皮革を用いた「Actlight アクトライト」（6万9000円）、人工皮革をベースにした「Edgetone エッジトーン」（3種、各7万9000円）を用意。いずれも学用品やタブレットを収納しやすい広いマチ幅で、大容量に設計した。本体には防水素材（ポリエステル製ははっ水）を採用し、360度の反射材をあしらった。左右側面にカラビナを取り付け、自動ロック錠前を用いるなど、児童にとっての使いやすさを追求している。「Actlight アクトライト」では、同社史上最軽量の約980gを実現した。

なお、新ブランドの展開に先駆け、ランドセルの複合店舗「THE RANDOSERU さいたま」を、さいたま新都心のコクーンシティ内にオープン。デプソアに加え、同社が手掛ける「土屋鞄のランドセル」「グリローズ（grirose）」の3ブランドを集約し、80製品以上のランドセルを横断的に提案する。オープン日は2026年1月31日。

■土屋鞄ランドセル：公式サイト