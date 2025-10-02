俳優の唐沢寿明と山口智子夫妻が、長年所属した大手芸能事務所「研音」から独立し、2人で新会社を設立することが明らかになった。芸能界屈指のビッグカップルの決断に、ネット上には「この2人なら安泰」「ずっと応援しています」といった温かいエールがあふれている。

還暦という人生の節目を迎え「マイペースに仕事をしていきたい」という唐沢の思いを、妻である山口が尊重する形で決まったという今回の独立。2人の歩みは、まさに「二人三脚」そのもの。独立後に期待されるのはこの“おしどり夫婦”の共演だ。

芸能界における「夫婦共演」は、大きな話題を呼んできた。記憶に新しいのは、反町隆史・松嶋菜々子夫妻のCM共演。また、中尾明慶・仲里依紗夫妻、杉浦太陽・辻希美夫妻らもCMやイベントなどで共演し、注目を集めている。広告代理店関係者は「普段から生活を共にする2人だからこそ醸し出せる、自然な空気感がある。これが視聴者に親近感と強い共感を呼び、紹介された商品の売り上げが大幅に伸びるケースも少なくない」と語る。

その中でも、唐沢・山口夫妻への期待値は別格だ。同関係者は「もし2人の共演が実現すれば、CM1本の出演料は1億円を軽く超えるだろう。それでも、広告効果を考えればその価値は十分にある。日本中の注目を集めることは間違いない」と熱を込める。

NHK朝の連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」での共演をきっかけに結ばれ、結婚から約30年。その“第2章”からも目が離せない。