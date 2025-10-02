灘五郷の老舗・清酒「白鹿」ブランドを展開する辰馬本家酒造株式会社（兵庫県西宮市）は、日本酒の代表的な酒米「山田錦」を使った人気シリーズをリニューアル。

シリーズ誕生から30周年の節目に合わせて、『黒松白鹿 山田錦 旨口 本醸造 トラッド』と『黒松白鹿 山田錦 辛口 純米 シルク』の2種類を10月1日から全国で発売している。

今年（2025年）1月、農林水産省から「日本農業遺産」に認定された、兵庫の酒米「山田錦」生産システム。

白鹿は1995年、日本酒業界で初めて商品名に「山田錦」を冠し、30年にわたり山田錦ブランドを展開している。

『黒松白鹿 山田錦 旨口 本醸造 トラッド』は、兵庫県産米山田錦の上品な旨みを天与の名水「宮水」で存分に引き出したお酒です。すっきりとした爽やかな香りと口当たりのよい柔らかな旨みが特徴で、冷から燗まで楽しめる。

『黒松白鹿 山田錦 旨口 本醸造 トラッド』300ml瓶（画像提供：辰馬本家酒造株式会社）

『黒松白鹿 山田錦 旨口 本醸造 トラッド』720ml瓶（画像提供：辰馬本家酒造株式会社）

伝統的な商品に準え「TRAD（トラッド）」と名付けた。ラベルは歴史と伝統を感じさせる重厚感のあるブルーをメインに、「山田錦」のロゴは大きく存在感を出している。



きんぴらごぼうやアジの南蛮漬け、カツオのたたきなどのほか、たこ酢などのおつまみとも相性が良い。

一方の『黒松白鹿 山田錦 辛口 純米 シルク』は、こうじ米を65％まで磨き、なめらかな口当たりに仕上げられた純米酒。

口に含んだときに広がる旨味と、スッと引くようなキレのよさが特徴の辛口の酒だ。

ぶりの照り焼きや、鶏と旬野菜の炒め物など、しっかりした味わいの料理と相性が良いという。

好評を受け、これまでの720ml瓶に加えて300mlサイズも登場した。

『黒松白鹿 山田錦 辛口 純米 シルク』300ml瓶（画像提供：辰馬本家酒造株式会社）

『黒松白鹿 山田錦 辛口 純米 シルク』720ml瓶（画像提供：辰馬本家酒造株式会社）

『黒松白鹿 山田錦 旨口 本醸造 トラッド』は720ml瓶が税込1254円、300ml瓶が税込572円、『黒松白鹿 山田錦 辛口 純米 シルク』は720ml瓶が税込1300円、300ml瓶が税込594円。

全国の酒販店や量販店のほか、直営店「白鹿クラシックス」（兵庫県西宮市）や公式オンラインショップでも購入できる。