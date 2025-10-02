山本由伸、大一番のカジュアル出勤スタイルに集まるエール「打線が援護してくれること祈る」
レッズとWCS第2戦
米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手は1日（日本時間2日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦に先発する。チームのXやインスタグラムは山本が球場入りする際の動画を投稿。ファンからはエールが届いた。
ロスの日差しがまぶしそうに目を細め、山本が球場に姿を見せた。
ドジャースのXやインスタグラムに投稿された動画では、白のスニーカーにデニムのセットアップというカジュアルな装いだった。
勝てば地区シリーズ進出が決まるレッズとの第2戦に先発。SNSにはファンからのエールが続々と寄せられた。
「山本、勝利に導いてくれ！頼んだ！！」
「由伸なら絶対に大丈夫 ドジャースのエース行ってこい！」
「今日はいっぱい援護をもらって勝ちますように！」
「由伸なら絶対に大丈夫」
「打線が援護してくれることを祈る」
「由伸さん Game2 頼みます」
山本はメジャー2年目の今季、レギュラーシーズンで12勝8敗、防御率2.49の好成績を残し、ポストシーズンを迎える。
（THE ANSWER編集部）