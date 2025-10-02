レッズとWCS第2戦

米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手は1日（日本時間2日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦に先発する。チームのXやインスタグラムは山本が球場入りする際の動画を投稿。ファンからはエールが届いた。

ロスの日差しがまぶしそうに目を細め、山本が球場に姿を見せた。

ドジャースのXやインスタグラムに投稿された動画では、白のスニーカーにデニムのセットアップというカジュアルな装いだった。

勝てば地区シリーズ進出が決まるレッズとの第2戦に先発。SNSにはファンからのエールが続々と寄せられた。

「山本、勝利に導いてくれ！頼んだ！！」

「由伸なら絶対に大丈夫 ドジャースのエース行ってこい！」

「今日はいっぱい援護をもらって勝ちますように！」

「由伸なら絶対に大丈夫」

「打線が援護してくれることを祈る」

「由伸さん Game2 頼みます」

山本はメジャー2年目の今季、レギュラーシーズンで12勝8敗、防御率2.49の好成績を残し、ポストシーズンを迎える。



（THE ANSWER編集部）