10月11，12日に山形市で「渡辺パイプ presents 10＆7 Championships」初開催

9月13〜21日に東京が舞台となった世界陸上は大盛況のうちに幕を下ろした。34年ぶりの東京開催とあって、会場の国立競技場には連日、5万人を超える観客が集結。日本代表選手だけではなく、世界中からやってきたトップアスリートたちに大きな声援や拍手を送った。

陸上競技における世界一決定戦が行われていた裏で、次世代の選手たちと競技の未来を思い、新たな大会を立ち上げるために奔走する人たちがいた。十種競技の日本記録保持者・右代啓祐選手（国士舘クラブ）と同日本歴代2位の記録を持つ中村明彦氏（スズキ）だ。このたび、世界陸上やオリンピックという最高峰で戦った経験を持つ2人がタッグを組んで立ち上げたのが、混成競技に特化した「渡辺パイプ presents 10＆7 Championships」（以下、10＆7 Championships）だ。

山形で長らく続く「山形TFC混成競技記録会」との共催という形をとり、10月11、12日に山形市内にあるネッツえがおフィールドで開催される第1回大会。開催に至った経緯や込められた思いなどについて、2人に聞いた。

◇ ◇ ◇

十種競技とは1人の選手が2日間で、100メートル、走幅跳、砲丸投、走高跳、400メートル、110メートルハードル、円盤投、棒高跳、やり投、1500メートルの合計10種目を行い、得点を争う競技だ。スピードもパワーも求められ、勝者は敬意を込めて“キング・オブ・アスリート”と呼ばれる。女子の場合は七種競技となり、勝者は“クイーン・オブ・アスリート”と称される。

現役選手であると同時に母校・国士舘大で学生の指導にあたる右代と、2023年10月に現役引退後はスズキアスリートクラブで後進を指導する中村。2人が切磋琢磨しながら世界で戦った2010年代は、世界陸連（WA）が設定する参加標準記録を期間内に突破すれば世界大会に出場できるという仕組みだった。

だが、東京五輪からWAランキングによる選考が加わることに。対象大会の記録スコアと順位スコアによりパフォーマンススコアが算出されるのだが、同じ順位でも出場した大会のカテゴリーによりポイントが異なる。また、十種競技では対象大会に2つ以上出場することが、WAランキング入りする条件の1つ。こうして獲得したポイントにより決まるWAランキングでターゲットナンバー（出場枠）内に入ると、世界陸上やオリンピックなどに出場できるというわけだ。

引き続き、参加標準記録による選考も採用されているが、従来よりも基準が高く設定されており、今回の世界陸上の場合、十種競技は右代が持つ日本記録（8308点）を上回る8550点と設定されていた。そのため、WAランキングによる選考が、選手にとってはより現実的な大会出場への道とも言える。

「でも、日本国内では大きくポイントを稼げる大会が日本選手権のみになってしまったんです」と右代は嘆く。「海外の大会に出場しないとポイントが稼げない現状があるものの、選手にとっては資金面での負担が大きく、出場できないこともある。そこで、日本国内にポイントが多く稼げる大会、世界に羽ばたくためのきっかけとなる場所を、自分たちで作ってしまおう、というのが始まりです」。

山形で受け継がれてきた混成競技の歴史…山形TFCとの出会い

2人とも若かりし頃に世界レベルを体感したことが、アスリートとして大きく成長するきっかけになったと感じている。右代は「初めて世界大会に出た時、試合の一体感に混じることができなかった」と悔しさをバネにした。そこから積極的に海外の大会に出場したり、海外のコーチに師事したり、経験を重ねながら「自分の居場所を作っていった」という。海外でも顔と名前が認識される頃には、オリンピックや世界陸上が夢ではなく目指すべき舞台となっていた。

中村はそんな右代の姿を追い、ともに世界で戦った。初めての世界大会は「テレビ画面でしか知らない世界が目の前に広がっている感じ。フワフワもしたし、緊張もしたし、訳が分からないまま試合が終わってしまったこともありました」と振り返る。だが「それも経験。1人でも多くの選手が混成競技を通して、競技だけではなく、その後の人生にも何かインパクトのある経験ができるといいと思うんですよね」と話す。

世界で戦える選手になるために自分には何が必要なのか。どんなステップを踏めば世界の舞台が見えてくるのか。その答えにつながる気付きを得るには「百聞は一見にしかず。海外の選手と実際に戦ってみるしかない」と2人は声を揃える。一方で「現状、海外選手を招聘している混成競技大会は国内にはないと思います」と右代。だからこそ、海外のレベルを感じられる大会を、日本に自分たちの手で作ってしまおうというのだ。

その第一歩となる今年の「10＆7 Championships」だが、なぜ開催地が山形となったのか。それは運命とも言える「山形TFC」との出会いがきっかけだった。

2004年から山形市で総合型地域スポーツクラブとして活動する山形TFCは、2011年に山形TFC混成競技記録会を開始。2024年にゲストアスリートとして参加した右代は、幼い頃から混成競技を身近に感じている子どもたちと触れ合い、混成競技と真剣に向き合う中高生・一般アスリートたちの姿を見て、「自分たちの目指すことを山形だったらできるのではないか」と、五十嵐徹理事長に相談したという。

「混成競技に特化した大会は全国でも珍しい。そこで五十嵐先生にお声掛けしたら『是非是非やらせてください。本当に来てくれるんですか？』と仰有っていただき、今年から『山形TFC混成競技記録会』と『10＆7 Championships』を共同開催させていただくことになりました」

高校・大学・シニアの枠を取り払った新しいスタイルの大会

今回「山形TFC混成競技記録会」では従来通り中学生以上の参加を公募し、「10＆7 Championships」では高校・大学・シニアカテゴリーで活躍する国内トップアスリートたちを招待。山形TFCが長年大会を開催してきた思いを大切にしながら、まずは山形の子どもたちに国内トップレベルを体感するきっかけを提供していく。

同時に「10＆7 Championships」では、高校・大学・シニアというカテゴリーの枠をなくし、全員が同じ土俵で競い合うことにした。競技の発展には欠かせない次世代の育成という点で、参加選手がそれぞれ「目指すべきところをより明確に設定できるきっかけにしてほしい」と右代は願う。

「現状では高校生はインターハイ、大学生はインカレ、シニアは日本選手権が目指す舞台になっていますが、高校生だったら大学生、大学生はシニア、シニアはトップの海外選手という風に、次のステップを目指すことでより大きく成長できると考えています。だから、次のステップをしっかり見据えて戦える環境を作りたいと思い、こういう形にしました」

中村は混成競技を続ける上で直面する“大学の壁”を越える一助になるのでは、と期待する。

「高校生男子では2種類少ない八種競技なので、大学生になる時に円盤投と棒高跳ができる環境がないと競技を続行できなくなってしまう。そこで競技人口が減ってしまう現状に歯止めを掛けたい思いがあります。今回、高校生が大学生やシニアの選手と一緒に試合をし、時間を共有することで、自分の戦える部分やまだ届かない部分が見えてくると思いますし、トップ選手は大学生や高校生と積極的にコミュニケーションをとって、かわいい後輩たちに競技だけではなく広くアドバイスを送ってほしい。こういった交流が競技続行のモチベーションになるんじゃないかと期待しています」

レジェンド2人の思いがギッシリと詰まった大会は、10月11日に産声を上げる。



（THE ANSWER編集部・佐藤 直子 / Naoko Sato）