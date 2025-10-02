日本初、スタバから自販機だけのペットボトルが登場！とろける「キャラメルマキアート」で、ほっこり癒されて
スターバックスから、日本初の自動販売機限定アイテムが登場。
ペットボトル入りコーヒーシリーズ「スターバックス MY RETREAT キャラメルマキアート」が、10月7日（火）から全国の自動販売機限定でお目見えします。
スタバのペットボトルが自販機に初お目見え
スターバックスの味が気軽に楽しめる、サントリーのペットボトルシリーズ。
この秋は、思い思いの時間や場所でスターバックスのコーヒーが楽しめるよう開発された、自動販売機限定のペットボトル入りコーヒーシリーズ『スターバックス MY RETREAT』が誕生。
スターバックスから自動販売機限定アイテムが登場するのは、日本国内初ですよ。
とろける「キャラメルマキアート」が全国の自販機に
「スターバックス MY RETREAT キャラメルマキアート280ml」（税別240円）は、キャラメル×ミルクのクリーミーな甘さに重なるコーヒーの深みが心をふんわり満たす、贅沢なコーヒー飲料です。
スターバックス厳選のコーヒーを使用して、香ばしく甘いキャラメルの風味＆コクが楽しめるようにこだわり、ミルクとの最適なバランスの味わいに。
とろけるようなキャラメルの優しい甘さ＆ミルキー感が、疲れた心を優しく包み込んでくれるそうですよ。
※表示価格は希望小売価格です。
ミルク×キャラメルの味わいは、ちょっとした休憩時間やスイーツのおともに◎
キャラメルの甘い香りを引き立てるダークチョコのエクレアや、チョココーティングされたシュークリームとペアリングするのもおすすめなのだとか。
冷温兼用なので、1年を通して楽しめるのもうれしいポイントです。
キャラメル色×サイレンロゴのパッケージが目印
パッケージはキャラメルのカラーをイメージしたやわらかなグラデーションの中央に、ブランドを象徴するグリーンのロゴをデザイン。
さらにキャラメルソースを表現したデザインを背景にあしらって、甘い贅沢感を表現しています。
「スターバックス MY RETREAT キャラメルマキアート」は10月7日（火）から全国の自動販売機に登場。
気になる人はお近くの自販機をチェックしてみてくださいね。
※一部の自動販売機では、取り扱いがない場合があります。
スターバックス 公式サイト
https://www.starbucks.co.jp/oos/huc/
参照元：Starbucks Corporation プレスリリース
ペットボトル入りコーヒーシリーズ「スターバックス MY RETREAT キャラメルマキアート」が、10月7日（火）から全国の自動販売機限定でお目見えします。
スタバのペットボトルが自販機に初お目見え
スターバックスの味が気軽に楽しめる、サントリーのペットボトルシリーズ。
この秋は、思い思いの時間や場所でスターバックスのコーヒーが楽しめるよう開発された、自動販売機限定のペットボトル入りコーヒーシリーズ『スターバックス MY RETREAT』が誕生。
とろける「キャラメルマキアート」が全国の自販機に
「スターバックス MY RETREAT キャラメルマキアート280ml」（税別240円）は、キャラメル×ミルクのクリーミーな甘さに重なるコーヒーの深みが心をふんわり満たす、贅沢なコーヒー飲料です。
スターバックス厳選のコーヒーを使用して、香ばしく甘いキャラメルの風味＆コクが楽しめるようにこだわり、ミルクとの最適なバランスの味わいに。
とろけるようなキャラメルの優しい甘さ＆ミルキー感が、疲れた心を優しく包み込んでくれるそうですよ。
※表示価格は希望小売価格です。
ミルク×キャラメルの味わいは、ちょっとした休憩時間やスイーツのおともに◎
キャラメルの甘い香りを引き立てるダークチョコのエクレアや、チョココーティングされたシュークリームとペアリングするのもおすすめなのだとか。
冷温兼用なので、1年を通して楽しめるのもうれしいポイントです。
キャラメル色×サイレンロゴのパッケージが目印
パッケージはキャラメルのカラーをイメージしたやわらかなグラデーションの中央に、ブランドを象徴するグリーンのロゴをデザイン。
さらにキャラメルソースを表現したデザインを背景にあしらって、甘い贅沢感を表現しています。
「スターバックス MY RETREAT キャラメルマキアート」は10月7日（火）から全国の自動販売機に登場。
気になる人はお近くの自販機をチェックしてみてくださいね。
※一部の自動販売機では、取り扱いがない場合があります。
スターバックス 公式サイト
https://www.starbucks.co.jp/oos/huc/
参照元：Starbucks Corporation プレスリリース